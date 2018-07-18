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الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:37 م
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موسكو: نسعى للقاء المواطنة الروسية المعتقلة فى الولايات المتحدة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:03 م
موسكو: نسعى للقاء المواطنة الروسية المعتقلة فى الولايات المتحدة لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ
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أكدت الخارجية الروسية أن سفارة موسكو فى واشنطن تسعى للقاء المواطنة الروسية ماريا بوتينا، المعتقلة فى الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفى اليوم /الأربعاء/ - "نحن نتخذ كافة التدابير الممكنة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لهذه المواطنة الروسية.. مشيرة إلى أن السفارة الروسية فى واشنطن اتصلت بالسلطات الأمريكية وتسعى لعقد لقاء مع ماريا بوتينا".


وأضافت أن السلطات الأمريكية يتعين عليها السماح بهذا اللقاء، معتبرة أن اعتقال ماريا بوتينا فى الولايات المتحدة هو محاولة لتقليل النتائج الإيجابية لقمة ترامب وبوتين.
ولفتت إلى أن توقيت الاعتقال يهدف إلى تقويض نتائج القمة، التى جرت بين رئيسى روسيا والولايات المتحدة فى هلسنكي.. نافية وجود أى أساس حقيقى للاتهامات ضد هذه المواطنة الروسية.

 

 


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