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الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:12 م
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موسكو تطالب واشنطن بتقديم أدلة على تدخلها فى الانتخابات الأمريكية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:49 م
موسكو تطالب واشنطن بتقديم أدلة على تدخلها فى الانتخابات الأمريكية بوتين وترامب
موسكو (أ ش أ)
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طالب السفير الروسى لدى الولايات المتحدة اناتولى انتونوف، واشنطن بتقديم الأدلة على صحة اتهامها لموسكو بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن انتونوف قوله اليوم الأربعاء "إن ادعاءات واشنطن بشأن تدخل موسكو المزعوم فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مجرد هراء، وبغض النظر عن عدد الاتهامات، فإن المطلب الرئيسى هو تقديم الدليل".

وأضاف "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نفى ذلك بوضوح فى المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى هلسنكى".

من ناحية أخرى قال رئيس لجنة الأسواق المالية فى مجلس الدوما الروسى أناتولى أكساكوف، إن قرار تخفيض الاستثمار الروسى فى الديون الحكومية الأمريكية قد يكون بسبب الرغبة فى تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار فى الأوراق المالية الأمريكية، مشيرا إلى أن سلوك المؤسسة الأمريكية يثير التساؤلات.

وحول الخطوات الإضافية التى سيتخذها بنك روسيا المركزى بعد تخفيض استثماراته فى الأصول الأمريكية قال أكساكوف: "أعتقد أن الاستثمارات فى اليوان (الصيني) سوف تتوسع، والفرنك السويسرى قد يزيد فى حصة الاستثمارات كأقوى عملة، وسينشط شراء الذهب بصورة كبيرة".

ونوه أكساكوف -وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية- إلى أنه يمكن التوصل إلى استنتاجات بشأن استراتيجية الاستثمار فى وقت لاحق، حيث إن البنك المركزى يصدر بياناته بفارق زمنى قدره ستة أشهر.

وقال أكساكوف بهذا الصدد " من الأفضل دائما أن يكون لدينا نطاق أوسع من الاستثمارات فى الاحتياطيات الدولية، بحيث يمكن تعويض الخسارة ببعض الأوراق المالية من خلال نمو أخرى".

ووفقا لوزارة المالية الأمريكية ، فإن روسيا خفضت بشكل حاد استثماراتها فى السندات الحكومية الأمريكية لمدة شهرين على التوالى، ففى أبريل تم الخفض بمقدار 47.5 مليار دولار، وفى مايو كان الخفض بمقدار 33.8 مليار دولار.

ونتيجة لذلك، انخفضت استثماراتها إلى 14.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007، وخرجت روسيا من قائمة أكبر 33 من أصحاب الديون الحكومية الأمريكية، فى حين أنه فى نهاية مارس كانت فى المرتبة الـ 16 بمؤشر 96.1 مليار دولار.


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