مميش: لا صحة لتعطيل المجرى الملاحى للقناة وحركة الملاحة تسير بشكل طبيعى

الإسماعيلية- جمال حراجى

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه لا صحة لتعطيل المجرى الملاحى اليوم، بسبب حادث تصادم مرورى فى لانشات أو سفن ، وأن الحركة الملاحية فى القناه تسير بشكل طبيعى مطالبا بتحرى الدقة فى نقل الأخبار التى تهم المجرى العالمى لقناة السويس .

وأوضح مميش فى تصريحات صحفية، أن سفينة جنسيتها مالطا تعرضت لعطل مفاجئ فى السويس فجر أمس وهى تمر فى قافلة مقبلة من الشمال إلى الجنوب وقام رجال هيئة قناة السويس بإنقاذ الموقف وجرى التعامل مع السفينة التى جنحت وإبعادها بواسطة 8 قاطرات تابعة للهيئة، وتم إخلاء المجرى الملاحى خلال وقت قصير دون تأخير فى باقى السفن، وعبرت بعدها 5 سفن باقى القافلة.

وكانت عدد من الصحف والمواقع الأجنبية نشرت خبرا بتوقف الحركة الملاحية بقناة السويس نتيجة تصادم وقع بالمجرى الملاحى، الأمر الذى نفاه رئيس الهيئة .