مكتبة الإسكندرية تنظم دورة متقدمة فى فهرسة المخطوط العربى

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم مركز المخطوطات، التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، فى الفترة من 22 إلى 26 يوليو 2018، دورة متقدمة فى فهرسة المخطوط العربى، يُحاضر فيها نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء الفهرسة والكوديكولوجى.

تأتى هذه الدورة، إيمانا بدور الفهرسة فى التعريف الدقيق بتراثنا المخطوط، وتأكيدا لكونها المرحلة الممهدة لعملية تحقيق المخطوط ونشره علميا.

تهدف الدورة، إلى التدريب على حل مشكلات فهرسة وتوثيق المخطوطات العربية، وخلق قاعدة أوسع من مفهرسى المخطوطات، وإبراز العلاقة بين الكوديكولوجى والفهرسة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على قواعد الفهرسة الإلكترونية.

تستهدف الدورة باحثى الماجيستير والدكتوراه المتخصصين فى المخطوطات العربية، والمفهرسين والمحققين وأمناء الخزانات الخطية، حيث تتناول عدد من الموضوعات منها فهرسة المخطوطات المختصرة والوصفية والتحليلية، خطوط المخطوطات، العلاقات بين النصوص، تاريخ النسخ ومشكلاته، مشكلات الفهرسة والتوثيق، تصنيف المخطوطات، التزوير والانتحال فى المخطوطات، والعناصر الكوديكولوجية للمخطوط العربى.