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مفتى لبنان: الحريرى ضمانة للبلاد والقوى السياسية عليها تسهيل تشكيل الحكومة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:36 م
مفتى لبنان: الحريرى ضمانة للبلاد والقوى السياسية عليها تسهيل تشكيل الحكومة مفتى لبنان الشيخ عبداللطيف دريان
بيروت (أ ش أ)
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أكد مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى يمثل ضمانة للبنان "وموضع ثقتنا"، وأنه تعود له وحده مهمة هذا التشكيل بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برى.

جاء ذلك فى تصريحات لمفتى لبنان عقب لقائه ظهر اليوم الأربعاء، سعد الحريرى بمقر إقامة الأخير ببيت الوسط، حيث تم مناقشة الأوضاع العامة فى لبنان وآخر المستجدات بشأنها.

وأشار الشيخ دريان أن الأجواء خلال اللقاء كانت إيجابية ومطمئنة، وأنه من جانبه يؤيد مطالب كافة اللبنانيين والقوى السياسية بالإسراع فى تشكيل الحكومة، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن القوى والكتل النيابية عليها تقديم ما يسهل الإسراع فى التشكيل الحكومي.

وأضاف "نحن فى لبنان متوافقون على أن هذا البلد يبنى ويبقى ويستمر بالحوار البناء لما فيه مصلحة لبنان العليا ومصلحة اللبنانيين.. داعيا كل القوى السياسية إلى التوقف عن السجالات والمناكفات السياسية من أجل تسهيل تشكيل الحكومة".

 


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