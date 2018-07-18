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الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:47 ص
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مطلقة تحبس زوجها السابق بمساعدة بلطجية للانتقام منه لزواجه من أخرى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:00 ص
مطلقة تحبس زوجها السابق بمساعدة بلطجية للانتقام منه لزواجه من أخرى محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى
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خلافات زوجية طاحنة استمرت 4 سنوات دفعت الزوج للهروب بحياته من زوجته العنيفة وأهلها وتطليقها ومنحها كل حقوقها من نفقة طفلتها ونفقتها ومنقولاتها بعد عقد جلسة عرفية، ليفاجئ الزوج بعد عدة شهور بتحرير الزوجة بلاغات ضده بتديده منقولاتها ومصوغاتها رغم تسلمها لها بعد علمها بزواجه.

وقص الزوج "منعم.ص.ك" فى بلاغه أمام قسم شرطة مصر الجديدة الواقعة التى تعرض لها بعدما دفع الجنون والغيرة زوجته بالتحريض ودفع مبالغ لـ3 خارجين عن القانون ومسجلين خطر لخطفه: فوجئت أثناء رجوعى من العمل انتظار 3 أشخاص يبدو عليهم معالم الإجرام اصطحبونى تحت التهديد بالسلاح الأبيض لسيارة أجرة والتعدى على بداخلها للضرب حتى فقد الوعى ثم احتجاز فى شقة بمنطقة إمبابة والتحفظ على ورفض خروجى ومحاولة دفعى للتوقيع بالتنازل عن شقتى لطليقتى وكذلك حقى فى المطالبة بحضانة الصغيرة وتوقيع "شيكات على بياض".

ويتابع الزوج: استمر تعذيبهم لى بعدما أوثقوا يدى وقدمى بالحبال طوال ليلتين حتى تنتقم طليقتى وتقتص لكرامتها بعدما تزوجت غيرها.

وأضاف منعم: عشت سنوات أعانى معها فى حياة زوجية عقيمة وجنون شقيقها وعلاقته بالخارجين على القانون وإساءته لى والتعرض لأهلى بالسب وضرب والدى دون أن يرتكب خطأ بحقهم.

وأكمل: كنت أثناء زواجى منها أقضى معظم وقتى بالعمل حتى لا أعود وتفرغ غضبها وجنونها على وأحيانا أصطحب الصغيرة لدى والدتى خوفا عليهم من جنون طليقتى بسبب تعودها على إيذائها .

واستطرد: حاولت الرضا بالأمر الواقع وعدم تركها حفاظا على طفلتى ولكنى لم أتحمل وقررت الهروب من بطشها بعد أن استغلت ضعفى وطيبتى وأتفقت على أهلها بالانفصال بشكل ودى ولكنه رفضت فتركت لها المنزل وذهبت وطفلتى لدى أهلى ومنحتها كل حقوقها وأرسلت له قسيمة طلاقها للمنزل فثارت وقررت الانتقام منى وأقامت عدة دعاوى ضدى.


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