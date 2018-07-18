مصرع نجار مسلح سقط من أعلى سطح عقار بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى نجار مسلح بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية،وذلك إثر سقوطة من أعلى سطح عقار تحت الانشاء،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواءأحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط أحد الأشخاص من أعلي برج تحت الإنشاء بشارع صبري أبو علم بمدينة شبين الكوم – دائر ة القسم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع "ا .م. ع" 40 عاما حداد مسلح ومقيم بجوار مزلقان أبو عجوة بالحي الغربي دائرة القسم متأثراً بإصابته بانفجار فى المخ، وكسور متفرقة بالجسم.

وبسؤال "هـ .ا. ا" 39 عاما حارس خاص بالبرج ومقيم قرية الكوم الأخضر دائرة مركز شبين الكوم، قرر أنه حال تواجده بعمله.. فوجئ بسقوط المتوفى من الطابق العاشر أثناء عمله، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5485 إدارى قسم شبين الكوم لسنة 2018 م، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.