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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:58 م
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مصرع ثلاثة أشخاص فى تحطم مروحية فى تايلاند

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:21 م
مصرع ثلاثة أشخاص فى تحطم مروحية فى تايلاند أرشيفية
أ ف ب
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لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، فى تحطم مروحية شمال شرق تايلاند، اليوم الاربعاء، بحسب ما أعلن مسؤولون. وكان الضحايا فى طريقهم إلى محافظة خون كاين فى الصباح الباكر عندما تحطمت مروحيتهم قبل دقائق من هبوطها.

وقال الونجوت فوراكى، وهو مسؤول رفيع فى المحافظة، أنه "كان من المفترض أن تهبط المروحية فى مطار خون كاين لكن تلقينا تقريرا بأن المروحية تحطمت فى حقل للأرز".

وتسعى فرق الإنقاذ للعثور على قائد الطائرة الذى يعتقد أنه قضى فى التحطم بعد أن عثروا على جثث مساعده وراكبين آخرين كانا على متن المروحية.

 


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طائرة

تحطم طائرة

تايلاند

مطار خون كاين

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