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الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:14 م
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مصرع بائعة متجولة صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:23 م
مصرع بائعة متجولة صعقا بالكهرباء فى الدقهلية جثة - صورة أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقيت بائعة متجولة بمركز المطرية، مصرعها صعقا بالكهرباء، أثناء تشغيلها لماتور المياه بمنزلها.
 
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية، من المدعو "ناصر ط" 50 سنة عامل، بوفاة شقيقته "سلوى ط" 40 سنة بائعة متجوله صعقا بالكهرباء.
 
وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود جثة المذكورة مسجاة على الأرض بمدخل المنزل، ترتدى ملابسها كاملة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، بسؤال المبلغ قرر بأنه حال قيام شقيقته بتشغيل موتور المياه الخاص بالمنزل، حدث ماس كهربائى وصعقها التيار، مما أدى إلى وفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
 
أخطرت النيابة العامة بالواقعة والتى قررت نقل جثة المتوفاة إلى مستشفى المطرية المركزى. وورد تقرير مفتش الصحة، يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة صعق كهربائى ولاتوجد شبهة جنائية.
 

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