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مصادر: زيادة أعداد المقبولين بالجامعات بنسبة من 5 لـ 10% عن العام الماضى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:36 م
مصادر: زيادة أعداد المقبولين بالجامعات بنسبة من 5 لـ 10% عن العام الماضى التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
وائل ربيعى
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تنسيق الثانويه العامه 2018

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للتنسيق قررت زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات بنسبة من 5 إلى 10 % عن العام الماضى، مؤكدة أنه لن يكون هناك تغيير كبير فى الأعداد المقبول بكليات "الطب - الصيدلة – الهندسة – طب الأسنان" الموجودة بالجامعات وأن أعداد هذه الكليات تم تحديدها فى لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر أن يتم زيادة الحد الأدنى للقبول بكليات القمة عن العام الماضي بنسبة تتراوح مابين نصف درجة ودرجة؛ نتيجة لزيادة أعداد الناجحين بالثانوية العامة للعام الحالى بواقع 65 ألف طالب عن العام الماضى، كما أن هناك زيادة فى الطلاب الحاصلين على مجموع أكثر من 95% بنسبة ليست قليلة.

 

 


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