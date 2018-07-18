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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ودعوات فلسطينية لشد الرحال إلى المسجد

الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:40 ص
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ودعوات فلسطينية لشد الرحال إلى المسجد اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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شهد المسجد الاقصى المبارك، منذ صباح اليوم الأربعاء، اقتحامات واسعة للمستوطنين اليهود، من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان أن أكثر من 150 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى فى أقل من ساعة، منهم 120 مستوطنا اقتحموا المسجد دفعة واحدة، فى الوقت الذى لم تسمح به قوات الاحتلال إلا لحارس واحد من الأوقاف الاسلامية بالسير قرب المجموعة على بعد 20 مترا من آخر مستوطن.

وكانت ما تسمى بـ"جمعية "نساء بالأخضر" الدينية اليهودية المتطرفة دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة فى مسيرة ليلية حاشدة مساء يوم السبت المقبل، فى القدس القديمة بذكرى ما سمته "خراب الهيكل".

من جانبه، دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى لمواجهة المسيرة التى دعت جماعات المستوطنين إلى مشاركة واسعة فيها، بالمسجد الأقصى يوم السبت المقبل.

وقال ادعيس، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الأقصى يحتاج منا إلى وقفة جدية تدفع هجمات المستوطنين وانتهاكاتهم اليومية، التى تتضاعف فى أوقات قياسية كما حصل صبيحة اليوم باقتحام أكثر من 150 مستوطناً خلال فترة قياسية، تحت حماية قوات الاحتلال وشرطته.

وأضاف : أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلى تجاه حراس المسجد الأقصى، وسدنته تؤكد منهجية الاحتلال لإفراغ المسجد من حماته والمدافعين عنه، الأمر الذى يقتضى من أبناء الشعب الفلسطينى العمل على مؤازرتهم والوقوف معهم فى وجه انتهاكات المستوطنين.

وطالب وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى "اليونسكو" بالوقوف بشكل جدى للدفاع عن قراراتها التى اتخذتها تجاه القدس وبلدتها القديمة، والمسجد الأقصى.

 


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