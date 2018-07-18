مساعد محافظ كفر الشيخ: تم رفع تقرير بسلبيات مستشفى دسوق العام

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء حمدى محمود الحشاش ،مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق ،إحالة 20 طبيباً للتحقيق بمستشفى دسوق العام ، لتغيبهم عن العمل .

وتبين لمساعد المحافظ من خلال تفقده لأقسام المستشفى، نقص الأودية وقيام عدد من المواطنين بشراء بعض الأدوية من الخارج،كما تبين له قطع المياه، ونقص المستلزمات الطبية ،ونقص الأطباء والتمريض والأسرة .

وقال الحشاش، إنه تفقد قسم العناية وتبين له وجود جهازين للتنفس الصناعي ووجود جهاز معطل ، وجهازين جديدين قيد التشغيل ، كما تفقد تجهيز غرفة العناية المركزة للأطفال ، والتي تم الانتهاء منها وجارى توفير أجهزة تنفس صناعى للأطفال وأطباء وأخصائيين مقيمين ذو خبره للتعامل مع حالات التنفس الصناعي .

وأضاف الحشاش ، أنه سيقدم تقريراً بزيارته للواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ،لإتخاذ الإجراءات الازمه تجاه السلبيات التى رصدها خلال زيارته، مؤكداً أنه أخطر وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتلك الملاحظات الواردة بالتقرير.