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مدير أمن سوهاج: القوات أمنت تنفيذ إزالة التعديدات على 26 فدانًا

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:54 ص
مدير أمن سوهاج: القوات أمنت تنفيذ إزالة التعديدات على 26 فدانًا حملة إزالة
سوهاج - محمود مقبول
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كشف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أن القوات بالمديرية تمكنت وبرئاسة مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، استهدفت تأمين تنفيذ حالة تعد على أملاك الدولة بناحية الكوامل بحرى دائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة.

 

وأضاف عبدالعال لـ"اليوم السابع" أنه تم تأمين تنفيذ القرار رقم 22 لسنة 2014 ضد "أحمد ع أ" وآخر لقيامهما بالتعدى بالزراعة على مساحة 26 فدانا و23 قيراطا و20 سهما، وبالبناء على مساحة 36 مترا مخصصة لمدينة سوهاج الجديدة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 56 إدارى قسم سوهاج الجديدة لسنة 2018، وجار استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً والأجهزة المعنية.

 

وأضاف مدير أمن سوهاج فـى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة وخطة العمل بالمديرية بالإزالة الفورية لتلك التعديات لإعطاء الانطباع لدى المتعدين بأن الدولة جادة فى استرداد أراضيها وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة سيادة القانون ومحاربة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى هذا الشأن وجار استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.


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