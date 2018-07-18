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مدبولى يشهد توقيع اتفاقية "الرى والبنك الزراعى" لتمويل مشروعات الرى الحديث - صور

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:38 م
مدبولى يشهد توقيع اتفاقية "الرى والبنك الزراعى" لتمويل مشروعات الرى الحديث - صور الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الرى والبنك الزراعى المصرى لتمويل مشروعات التحول من الرى القديم إلى الحديث.

 

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الاتفاقية تهدف لتمويل المشروعات للتحول للرى القديم إلى الحديث وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه .

 

وأضاف أن الاتفاقية تأتى فى إطار التوقيع والتعاون مع وسيلة تمويل مستدامة ووطنية ، لافتا إلى أنه فى إطار الاتفاقية سيكون هناك تسهيل على الفلاحين.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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