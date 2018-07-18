محمد بدر وخالد رسلان يبحثان توصيل الغاز الطبيعى لكافة مدن وقرى الأقصر

عقد محمد بدر محافظ الأقصر اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس ياسر صلاح رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، والمهندس خالد رسلان مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير أعمال خطة إدخال الغاز الطبيعى وتوصيله لكافة مدن وقرى المحافظة.

واستعرض المهندس خالد رسلان مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى ما تم تنفيذه من خطة توصيل خطوط الغاز الطبيعى بمراكز ومدن محافظة الأقصر حيث بلغت نسب تنفيذ الأعمال بمدينة الأقصر إلى 90% تنفيذ فعلى بواقع 38 ألف شقة، وبلغت نسب تنفيذ الأعمال بمدينة القرنة إلى 50 %، كما تم الانتهاء من كافة أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدينة البياضية ويتم دراسة بدء أعمال التوصيل لمناطق الحبيل والزناقطة ومنشأة العمارى خلال الفترة القادمة.

وأشار المهندس خالد رسلان، إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى للقرى التابعة للمدن بمجرد انتهاء كافة أعمال الصرف الصحى وترفيقها.

ومن جانبه شدد محافظ الأقصر على رؤساء المدن والمسئولين إنهاء كافة إجراءات تسليم الأعمال للشركة لبدء العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل منطقة.