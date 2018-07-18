محافظ كفر الشيخ يقرر مد وفتح 3 طرق جديدة بدسوق وانشاء مزلقان

كفر الشيبخ – محمد سليمان

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ سرعة دارسة مقترح، لإنشاء ومد وفتح 3 طرق جديدة بدسوق، لحل مشكلة التكدس بمدينة دسوق ، ومخاطبة هيئة السكة الحديد على تنفيذ وإنشاء مزلقان أمام وحدة مرور دسوق على شريط السكة الحديد فوه دسوق ليمر الشارع من على هذا المزلقان ،لفتح هذا المحور المرورى الجديد للمدينة والذى يعتبر أمر وطلب شعبي لأهالى مدينة دسوق.

قال اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تقدم مذكرة عرض على اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بشأن إنشاء طريق موازى لشارع الشركات من طريق فوه حتى شارع المستشفى، ومدشارع المرور الجديد المتفرع من طريق فوه والموازى لشارع الشركات حتى شارع المستشفى مروراً بشريط السكة الحديد الذى يعتبر هو العائق الوحيد لمد وفتح هذا الشارع ليكون بديلا عن شارع الشركات ،ونظراً لزيادة عدد السكان بمدينة دسوق وزيادة عدد ضيوف ورواد المدينة الذى أدى بدورة إلى الزيادة الكبيرة فى عدد السيارات بالمدينة.

وأضاف الحشاش ، تضمنت المذكرة أن شارع الشركات هو المدخل الأساسي، والأهم لمدينة دسوق للقادم من طريق كفر الشيخ وطريق فوه وطريق قلين إلى منطقة وسط المدينة والمستشفى العام والميدان الابراهيمى مما يؤدى إلى التزاحم الشديد فى أغلب الأوقات أمام مدرسة لطفي السيد وعند مزلقان فوه وكوبري البدالة على طول شارع الشركات .

وقال الحشاش ، تم عرض مد شارعين من شارع المرور الجديد حتى شارع الشركات على جانبى شريط السكة الحديد ،ليكون رابط بين الطريق الجديد وشارع الشركات ،ليكون مخرج هام لسيارات وحدة المرور حتى لا يحدث تكدس مرورى أمام بوابات المرور.