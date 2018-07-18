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محافظ قنا : إنهاء 89 خصومة ثأرية خلال الفترة الماضية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 04:02 م
محافظ قنا : إنهاء 89 خصومة ثأرية خلال الفترة الماضية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا – هند المغربى
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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا خلال جلسة الصلح التى عقدت اليوم بين عائلتى آل سلامة وآل سويسى بقرية العقب التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، إن هذا الصلح يعد حلقة فى سلسلة المصالحات التى أنهتها المحافظة ، حيث نجحت فى إنهاء 89 خصومة ثأرية خلال الفترة الماضية وذلك بالتنسيق مع مديرية امن قنا ولجان المصالحات والقيادات الشعبية.

وأضاف الهجان أن هذا يعكس تغير الثقافات لدى المواطنين والإيمان بأن الأمن والأمان والمحبة بين الناس هى السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف المجالات وهو ما بدأت تظهر ثماره بالفعل فى المحافظة حيث تم انجاز العديد من المشروعات التنموية ، داعيا كافة الأجهزة المعنية ووسائل الإعلام ودور الثقافة ومراكز الشباب ووزارة التربية والتعليم والجامعة ودور العبادة ، إلى تناول ظاهرة الثأر بدراسات متخصصة تشمل كل ابعادها ووضع الحلول لعلاجها ونشر الوعى بين فئات المجتمع المختلفة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة .

جاء ذلك خلال جلسة الصلح التى شهدها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا و اللواء مجدى القاضى نائب مدير أمن قنا نائبا عن اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا و الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والشيخ السيد إدريس الشريف الإدريسى رئيس لجنة المصالحات بجمهورية مصر العربية ورئيس رابطة الأدارسة بمصر والعالم الإسلامى مراسم صلح القودة بين عائلتى آل سلامة وآل سويسى بقرية العقب بمدينة قوص وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية من رجال الدين الإسلامى والمسيحى وكبار العائلات والقبائل ، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرية والقرى المجاورة .

وتوجه المحافظ بالشكر إلى أبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإرسائهم لروح التسامح كما وجه تحية إعزاز وتقدير لكل من شارك من أهل المشورة والرأى والعقلاء والمصلحين ، كما قدم الشكر لأعضاء لجنة المصالحات وكافة الأجهزة التى شاركت فى إنجاح هذا الصلح وجعلته واقعاً نسعد به جميعا وعلى رأسها الأجهزة الأمنية لما بذلوه من جهود مضنية لإتمام ورعاية هذا الصلح .

 ومن جانبه، أكد الدكتور عباس منصور أن إنهاء مثل تلك الخصومات يساعد على تغير الثقافات الخاطئة لدى المواطنين ويبعث لديهم الإحساس بالأمن والأمان والمحبة فيما بينهم كما قدم الشكر لمحافظ قنا ومدير أمن قنا على مجهوداتهم فى إنهاء جميع الخصومات بالمحافظة.

من جانبه، أعرب اللواء مجدى القاضى عن شكره وتقديره لأبناء العائلتين مؤكدا التزام مديرية الأمن بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية التى تهدف إلى القضاء على عادة الثأر والخصومات خاصة فى صعيد مصر مؤكدا حرص مديرية الأمن على التعاون مع محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية ولجان المصالحات لدعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة حفاظا على دماء أبنائنا موجها الدعوة لجميع العائلات المتخاصمة بأن تحذو حذو العائلتين.

وفى كلمته دعا الشيخ الإدريسى الحاضرين وجموع الشعب المصرى إلى التحلى بتعاليم الدين الإسلامى السمحه واتباع سنة ومنهج رسولنا الكريم صلى لله عليه وسلم من اجل قبول الأخر ونبذ العنف والتعصب ومن ثم التعايش مع بعضنا البعض فى سلم داعيا الله أن يبارك هذا الصلح وان يهدى جميع المتخاصمين وان يعم الأمن والسلام والرخاء فى كافة ربوع مصرنا الحبيبة.

 


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