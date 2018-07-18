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الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:00 م
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تحت شعار "صنع فى دمياط"..

محافظ دمياط يعلن الموافقة على فرش وحدات الإسكان الاجتماعى بالأثاث الدمياطى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 04:25 م
محافظ دمياط يعلن الموافقة على فرش وحدات الإسكان الاجتماعى بالأثاث الدمياطى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن الحصول على موافقة وزارة الإسكان والمرافق، لإتاحة عدد من الوحدات السكنية لمشروعات الإسكان الاجتماعى المنتشرة بأرجاء الجمهورية، لاستخدامها كمعرض لمنتجات صغار الصناع من الأثاث الدمياطى، تحت شعار " صنع فى دمياط"، وذلك مقابل انتفاع لمدة ستة أشهر يتم سدادها من قبل العارض كتأمين للوحدة فى حال حدوث أى تلافيات، ويتم استردادها بعد انتهاء المدة المحددة على أن تظل الوحدة مملوكة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

 

وأكد طه، فى بيان، على أن تلك المبادرة تعد أحد أهم المبادرات التى تم إطلاقها مؤخرا بهدف فتح آفاق جديدة لتسويق الأثاث الدمياطى، مضيفا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى بديوان عام المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة للإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة، ومعرض " فيرنكس - دمياط"، والمعارض التى يتم إقامتها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك التفاصيل الخاصة بإقامة أكبر مول تجارى بمدينة دمياط للأثاث.

 

كما أعلن محافظ دمياط، عن رفع كفاءة جراج مجلس ومدينة دمياط، بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه.

 

وأشار بيان، إلى أنه تم إصلاح جميع السيارات المعطلة بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه، وكذا توفير قطع غيار بتكلفة 800 ألف جنيه لتوفيرها للإصلاحات الخفيفة فى الجراچ فى حالة حدوث أعطال مفاجأة، على أن يتم إعادة توزيع جزء من السيارات على قرى السنانية والشعراء والسيالة والشيخ ضرغام، والجزء الآخر سيتم توزيعه لعمل حملات النظافة والإشغالات داخل المركز والمدينة.

 

كما تقدم محافظ دمياط بالشكر للمهندس محمد كيوان مدير إدارة المركبات بديوان عام المحافظة، وعبد العزيز خفاجة مدير الحملة بمركز ومدينة دمياط، على الجهد المبذول غير المسبوق فى إصلاح أكثر من 12 سيارة قلاب و3 لورد قلاب.

 


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