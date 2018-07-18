محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع إنشاء مقر مجلس مدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، موقع إنشاء مقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد على مساحة 20 ألف متر مربع، بعد 1 كم من مدينة الشباب والرياضه بمنطقة حى النور تبلغ مدة التنفيذ عامين، منذ بداية الإنشاء التى من المنتظر أن تكون فى خلال شهرين من الآن.

وأعلن فودة، أن مجلس المدينة سيتم بأحدث التقنيات ويتوافر به مركز لخدمة المواطنين باحدث التقنيات العلمية والإدارية، وتم اختيار الموقع ليكون فى مكان متوسط ويخدم المواطنين بكل سهولة ويسر، وهو بالقرب من مسجد المصطفي ومدينة الشباب الرياضه ويتم من الآن رصف الطرق العرضية المؤدية إليه كطريق شهد شارع السلام، وهو يعتبر بداية طفرة عمرانية جديدة بمدينة شرم الشيخ.



رافق المحافظ اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمى، المستشار الإعلامى لمحافظ جنوب سيناء، والمهندس الإستشارى كرم معوض، مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات، والعميد مصطفى عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء.