video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع إنشاء مقر مجلس مدينة شرم الشيخ

الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:53 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع إنشاء مقر مجلس مدينة شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، موقع إنشاء مقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد على مساحة 20 ألف متر مربع، بعد 1 كم من مدينة الشباب والرياضه بمنطقة حى النور تبلغ مدة التنفيذ عامين، منذ بداية الإنشاء التى من المنتظر أن تكون فى خلال شهرين من الآن.

وأعلن فودة، أن مجلس المدينة سيتم بأحدث التقنيات ويتوافر به مركز لخدمة المواطنين باحدث التقنيات العلمية والإدارية، وتم اختيار الموقع ليكون فى مكان متوسط ويخدم المواطنين بكل سهولة ويسر، وهو بالقرب من مسجد المصطفي ومدينة الشباب الرياضه ويتم من الآن رصف الطرق العرضية المؤدية إليه كطريق شهد شارع السلام، وهو يعتبر بداية طفرة عمرانية جديدة بمدينة شرم الشيخ.


رافق المحافظ اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمى، المستشار الإعلامى لمحافظ جنوب سيناء، والمهندس الإستشارى كرم معوض، مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات، والعميد مصطفى عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد اختبارات طلاب كلية التربية الرياضية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مدينة شرم الشيخ




لا تفوتك
وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة