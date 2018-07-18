محافظ المنيا يكرم 202 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية

فريق المحافظات

كرم عصام البديوى محافظ المنيا مساء أمس ، أوائل الشهادات العامة بالمحافظة في جميع المراحل والبالغ عددهم 170 طالب وطالبة ، إضافة إلى 32 طالب وطالبة من أوائل الشهادات الأزهرية على مستوى المحافظة ، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

حضر الحفل محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور أحمد محمد طلب رئيس منطقة المنيا الأزهرية ، والدكتور على عبد السلام مدير التعليم العام ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية داخل المحافظة ، و نواب البرلمان ، ورجال الدين الاسلامى والمسيحي .

وأعرب المحافظ عن سعادته بالطلاب المتفوقين وقال إن هذا التفوق انجاز نفخر به جميعاً ، فهذا التميز هو جهد ماضى وفخر حاضر وبداية لمستقبل مشرق ، كما أنه نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة ، متمنيا أن يستمر تميزهم وتفوقهم ، كما قدم الشكر لأجهزة المحافظة التنفيذية لما بذلوه من جهد مع مديرية التربية والتعليم حتى تخرج العملية التعليمية في أكمل وجه .

وقال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ، إن الاحتفال يأتي بهدف تكريم المتفوقين من جميع المراحل التعليمية المختلفة ، تشجيعا لهم على الاستمرار في التفوق ، حيث تم تكريم 47 من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة ، و45 طالبة وطالبة من التعليم الفنى ، و68 من أوائل الشهادة الإعدادية و10 من التربية الخاصة ، إضافة إلى 32 من أوائل الأزهر فى جميع المراحل .

وفى نهاية الحفل كرم المحافظ الطلاب المتفوقين من أبناء محافظة المنيا وسلمهم شهادة تقدير إضافة إلى مبالغ مالية ، هذا وقد تخلل الحفل فقرات غنائيه لفرقة كورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي .



تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية



تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية



تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية



تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية



تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية



تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية