video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يكرم 202 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:09 ص
محافظ المنيا يكرم 202 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية
فريق المحافظات
إضافة تعليق

كرم عصام البديوى محافظ المنيا مساء أمس ، أوائل الشهادات العامة بالمحافظة في جميع المراحل والبالغ عددهم 170 طالب وطالبة ، إضافة إلى 32 طالب وطالبة من أوائل الشهادات الأزهرية على مستوى المحافظة ، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

حضر الحفل محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور أحمد محمد طلب رئيس منطقة المنيا الأزهرية ، والدكتور على عبد السلام مدير التعليم العام ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية داخل المحافظة ، و نواب البرلمان ، ورجال الدين الاسلامى والمسيحي .

وأعرب المحافظ عن سعادته بالطلاب المتفوقين وقال إن هذا التفوق انجاز نفخر به جميعاً ، فهذا التميز هو جهد ماضى وفخر حاضر وبداية لمستقبل مشرق ، كما أنه نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة ، متمنيا أن يستمر تميزهم وتفوقهم ، كما قدم الشكر لأجهزة المحافظة التنفيذية لما بذلوه من جهد مع مديرية التربية والتعليم حتى تخرج العملية التعليمية في أكمل وجه .

وقال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ، إن الاحتفال يأتي بهدف تكريم المتفوقين من جميع المراحل التعليمية المختلفة ، تشجيعا لهم على الاستمرار في التفوق ، حيث تم تكريم 47 من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة ، و45 طالبة وطالبة من التعليم الفنى ، و68 من أوائل الشهادة الإعدادية و10 من التربية الخاصة ، إضافة إلى 32 من أوائل الأزهر فى جميع المراحل .

وفى نهاية الحفل كرم المحافظ الطلاب المتفوقين من أبناء محافظة المنيا وسلمهم شهادة تقدير إضافة إلى مبالغ مالية ، هذا وقد تخلل الحفل فقرات غنائيه لفرقة كورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي .

تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية (1)
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية 
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية (2)
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية (3)
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية 
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية (4)
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية 
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية (5)
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية 
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية (6)
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية 
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية (7)
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكرتير عام محافظة المنيا يسلم مساعدات مالية مقدمة من هيئة الإغاثة الإسلامية

المنيا

الثانويه العامه

الثانويه الازهريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

تعليم المنيا




لا تفوتك
تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع

الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

المتحدث باسم البرلمان: التصويت على إسقاط العضوية سيشمل 3 أو 4 نواب

المتحدث باسم البرلمان: التصويت على إسقاط العضوية سيشمل 3 أو 4 نواب

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة