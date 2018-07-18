محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل الاول من نوعه بالصعيد

المنيا- فريق المحافظات

افتتح عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم، مبنى مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل بمدينة المنيا الجديدة .

رافق المحافظ أميرة عبد الفتاح مدير إدارة الامومة والطفولة واكرم على المستشار العسكري للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن و محمد ابو العيون مدير ادارة المنيا التعليمية والدكتورة رشا المهدى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وقال المحافظ إن المركز يهدف إلى دعم وتنمية المرأة بالمحافظة وتأهيلها لسوق العمل من خلال توفير مركز عالي المستوى لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال المرأة والطفل، بالإضافة الى توفير مكان مناسبة لتدريب المرأة والنهوض بها في شتى المجالات المختلفة لتوفير فرص عمل حقيقية لهن بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والندوات التوعوية في مختلف المجالات .

من جانبها قالت أميرة عبد الفتاح ، إن المركز مقام على مساحة 1500 م ، بتكلفة حوالي 9 مليون و500 ألف بتمويل من اعتمادات الخطة الموحدة ضمن مشروعات النهوض بالمرأة ، وهو الاول من نوعه على مستوى صعيد مصر، ويهدف لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا ، حيث يضم المركز مكتبة الكترونية واخرى ورقية خاصة بدراسات المرأة والطفل .

وأضافت كما يقدم المركز خدمات اخري منها محضن للأطفال الرضع و حضانة صغرى وكبرى ومركز للكمبيوتر وقاعات للتدريب وقاعة مؤتمرات ومطعم وفصول تعليمية واستراحات للطلاب وحديقة .