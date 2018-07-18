video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل الاول من نوعه بالصعيد

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:49 م
محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل الاول من نوعه بالصعيد عصام البديوى محافظ المنيا
المنيا- فريق المحافظات
إضافة تعليق

افتتح عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم، مبنى مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل بمدينة المنيا الجديدة .

رافق المحافظ أميرة عبد الفتاح مدير إدارة الامومة والطفولة واكرم على المستشار العسكري للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن و محمد ابو العيون مدير ادارة المنيا التعليمية والدكتورة رشا المهدى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وقال المحافظ إن المركز يهدف إلى دعم وتنمية المرأة بالمحافظة وتأهيلها لسوق العمل من خلال توفير مركز عالي المستوى لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال المرأة والطفل، بالإضافة الى توفير مكان مناسبة لتدريب المرأة والنهوض بها في شتى المجالات المختلفة  لتوفير فرص عمل حقيقية لهن بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والندوات التوعوية في مختلف المجالات  .

من جانبها قالت أميرة عبد الفتاح ، إن المركز مقام على مساحة 1500 م ، بتكلفة حوالي 9 مليون و500 ألف بتمويل من اعتمادات الخطة الموحدة ضمن مشروعات النهوض بالمرأة ، وهو الاول من نوعه على مستوى صعيد مصر، ويهدف لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا ، حيث يضم المركز مكتبة الكترونية واخرى ورقية خاصة بدراسات المرأة والطفل .

وأضافت كما يقدم المركز خدمات اخري منها محضن للأطفال الرضع و حضانة صغرى وكبرى ومركز للكمبيوتر وقاعات للتدريب وقاعة مؤتمرات ومطعم وفصول تعليمية واستراحات للطلاب وحديقة .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنيا يكرم 202 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية

محافظ المنيا

مركز خدمات ودراسات

المرأة والطفل

الصعيد

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة