محافظ القليوبية: انطلاق الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، عن انطلاق الموجة العاشرة من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين خلال الفترة التى تم الإعلان عنها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء المدن والأحياء وجهات الولاية من الرى وحماية النيل والصرف والسكة الحديد والزراعة هيئة الأوقاف والآثار ومديرية الأمن.

وأضاف عشماوى، أن الحملة تستهدف إزالة التعديات بـ6 مراكز وهى الخانكة وقليوب وطوخ وبنها والقناطر الخيرية وحى غرب شبرا الخيمة، وذلك فى إطار حملة حق الشعب لاسترداد أراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع مدير الأمن.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن هذا يأتى تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسترداد أراضى الدولة "حق الشعب"، دون تهاون أو تقصير والمضى قدما فى تقنين واضعى اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين خلال الفترة التى سبق تحديدها والإعلان عنها.

وأكد عشماوى، على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى إزالة التعديات على الأرض الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر لما لها من أهمية اقتصادية واستراتيجية للمحافظة.

ومن جانبه شدد محافظ القليوبية، على أنه تم التأكيد على أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بالتعامل الجدى وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء فى تنفيذ الإجراءات اللازمة بمنظومة تقنين وضع اليد والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولى أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضى أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء فى التسعير وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراضى أملاك الدولة واستردادها طبقًا للقانون والقرارات المنظمة لذلك لاسترداد حق الشعب.

وأوضح عشماوى، أن المحافظة قامت بتشكيل لجان مختصة لـ"فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير" أراض أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب.