محافظ الشرقية يطمئن على مرضى مستشفى القنايات ويسلم وحدة الغسيل الكلوى 7 ماكينات

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن تزويد مبنى وحدة غسيل الكلى بمستشفى القنايات المركزى، بـ 7 ماكينات غسيل كلوى، مقدمة من جمعية أصدقاء البيئة والمجتمع بالقنايات، للمساهمة فى تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزه للمرضى وللمترددين على المستشفى ولتحسين الخدمة الصحية للارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية بالمدينة .

جاء ذلك خلال تفقده لمبنى وحدة غسيل الكلى بالمستشفى، بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، ومرفت فهمى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، وممثلى جمعية أصدقاء البيئة والمجتمع.

كما أشاد المحافظ، بدور الجمعيات الأهلية النشطة، التى تساهم جنباً إلى جنب مع الدولة فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة فى مختلف المشروعات الحيوية، التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكداً أن دور المجتمع المدنى يمثل حجر الزاوية فى إحداث التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات.

وتفقد محافظ الشرقية المبنى الذى يضم 15 ماكينة غسيل كلوى، ويعمل بنظام 3 شيفتات، ويتردد عليه 72 حالة مرضية للحصول على العلاج والرعاية الصحية المطلوبة، كما إطمأن المحافظ على الحالات المرضية المتواجدة داخل المستشفى، مشدداً على ضرورة تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما تفقد محافظ الشرقية، حالة المرضى المحتجزين بأقسام المستشفى المختلفة، للإطمئنان على حالتهم الصحية، وللتأكد من تقديم الرعاية والخدمة الصحية والعلاجية اللازمة لهم، مشدداً على ضرورة توفير الأدوية داخل صيدلية المستشفى للمرضى، وعدم تحملهم فوق طاقتهم .

وتجول المحافظ، داخل أروقة المستشفى، وتفقد قسم جراحات اليوم الواحد، وإلتقى بالمرضى للإستفسار عن الخدمة الصحية المقدمة لهم، ومدى رضاهم عنها مؤكداً أننا جميعاً نعمل من أجل المواطن ونسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات له فى كافة القطاعات .

كما حرص اللواء خالد سعيد ، على الإستماع لمشاكل المواطنين من أبناء مدينة القنايات ، بعد أن تم تزويد مبنى وحدة الغسيل الكلوي بعدد 7 ماكينات غسيل كلوي مقدمة من جمعية أصدقاء البيئة والمجتمع بالقنايات بالإضافة إلى ماكينة غسيل أخرى على نفقة المحافظة لتمثل إضافة لقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى للإرتقاء بالخدمة الصحية والعلاجية للمرضى .

استوقفت سيدة المحافظ خلال جولته بالمستشفى وطالبت بتوفير مكان لوالدتها المريضة بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى حتى تتمكن من أجراء عملية الغسيل الكلوي لها ، على الفور أصدر المحافظ توجيهاته بتزويد مستشفى القنايات المركزي بماكينة غسيل كلوي على نفقة المحافظة لمجابهة تزايد الحالات المرضية المترددة على المستشفى للحصول على الخدمة.

كما استجاب محافظ الشرقية لأحد الشباب بإتاحة فرصة عمل له بالقطاع الخاص مطالباً الشباب بتغيير فكرة نحو العمل في القطاع الحكومي والتوجه إلى القطاع الخاص للحصول على فرصة عمل توفر له حياة كريمة .

وجه المحافظ رئيس مدينة القنايات بضرورة الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتسهيل كافة الإجراءات أمام المواطنين لإنهاء خدماتهم والحصول عليها بشكل حضاري ولائق مؤكداً أن الجهاز التنفيذي يضع تقديم أفضل الخدمات للمواطن على قائمة أولوياته.



محافظ الشرقية يتفقد المرضي



المحافظ يطمئن على المرضي



جانب من الزيارة