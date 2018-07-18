محافظ الشرقية يطمئن على مرضى مستشفى القنايات ويسلم وحدة الغسيل الكلوى 7 ماكينات

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن تزويد مبنى وحدة غسيل الكلى بمستشفى القنايات المركزى، بـ 7 ماكينات غسيل كلوى، مقدمة من جمعية أصدقاء البيئة والمجتمع بالقنايات، للمساهمة فى تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزه للمرضى وللمترددين على المستشفى ولتحسين الخدمة الصحية للارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية بالمدينة .
جاء ذلك خلال تفقده لمبنى وحدة غسيل الكلى بالمستشفى، بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، ومرفت فهمى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، وممثلى جمعية أصدقاء البيئة والمجتمع.
كما أشاد المحافظ، بدور الجمعيات الأهلية النشطة، التى تساهم جنباً إلى جنب مع الدولة فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة فى مختلف المشروعات الحيوية، التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكداً أن دور المجتمع المدنى يمثل حجر الزاوية فى إحداث التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات.
وتفقد محافظ الشرقية المبنى الذى يضم 15 ماكينة غسيل كلوى، ويعمل بنظام 3 شيفتات، ويتردد عليه 72 حالة مرضية للحصول على العلاج والرعاية الصحية المطلوبة، كما إطمأن المحافظ على الحالات المرضية المتواجدة داخل المستشفى، مشدداً على ضرورة تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.
كما تفقد محافظ الشرقية، حالة المرضى المحتجزين بأقسام المستشفى المختلفة، للإطمئنان على حالتهم الصحية، وللتأكد من تقديم الرعاية والخدمة الصحية والعلاجية اللازمة لهم، مشدداً على ضرورة توفير الأدوية داخل صيدلية المستشفى للمرضى، وعدم تحملهم فوق طاقتهم .
وتجول المحافظ، داخل أروقة المستشفى، وتفقد قسم جراحات اليوم الواحد، وإلتقى بالمرضى للإستفسار عن الخدمة الصحية المقدمة لهم، ومدى رضاهم عنها مؤكداً أننا جميعاً نعمل من أجل المواطن ونسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات له فى كافة القطاعات .
محافظ الشرقية يتفقد المرضي
المحافظ يطمئن على المرضي
جانب من الزيارة
تزويد مستشفى القنايات ماكينات غسيل
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