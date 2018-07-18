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الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:19 م
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محافظ الإسماعيلية يتفقد المركز الإقليمى الجديد للتدريب بديوان المحافظة القديم

الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:37 م
محافظ الإسماعيلية يتفقد المركز الإقليمى الجديد للتدريب بديوان المحافظة القديم جانب من الجولة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لمقر ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد على لتفقد ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات رفع الكفاءة والتطوير للمركز الإقليمى الجديد للتدريب، والذى يجرى تنفيذه حاليا ويشمل قاعات للتدريب وقاعة كبرى للمحاضرات وذلك استعدادا لافتتاحه رسميا خلال الأيام القليلة القادمة لتريب العاملين بالإدارات المحلية التابعة للمحافظة والذى تم تجهيزه وتأثيثه بأحدث وسائل تكنولوجيا التدريب.

 

ورافق المحافظ خلال جولته، محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وجمع كبير من القيادات التنفيذية، وممثلى كافة الجهات المعنية.

 

أكد محافظ الإسماعيلية خلال الزيارة، على أن الهدف الرئيسى من هذا المركز هو تحسين أداء العاملين بمختلف الإدارات، وخاصة المتعاملين فى مجال الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المحافظة وتوابعها،وذلك فى إطار إستكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية، لتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب بمختلف المؤسسات الحكومية والمديريات الخدمية التابعة للمحافظة، والتى تهدف إلى تطوير ورفع مستوى الأداء للعاملين بالإدارات المحلية والنهوض بمستوى الخدمات الجماهيرية واستكمالا لمنظومة تطوير وتحديث تلك المراكز لإعداد الكوادر المدربة على العمل.


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