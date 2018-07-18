محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

كرم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام مساعد محافظ الإسكندرية، وآمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أوائل الثانوية العامة والتعليم الفنى على مستوى الجمهورية ، بمقر محافظة الإسكندرية .

تم تكريم الطالبة منة الله خميس، مدرسة النور الثانوية للبنات بمحرم بك إدارة وسط، حصلت على المركز الأول جمهورى مكفوفين، والطالبة غدير إيهاب حنفى محمد محمود الرفاعى، مدرسة محمد زهران الثانوية الرسمية بنات لغات إدارة شرق التعليمية، و الحاصلة على المركز الرابع مكرر أدبى، والطالب عمر عبد العزيز عبد الفتاح أمان، مدرسة سيدى جابر الخاصة إدارة وسط، لحصوله على المركز السابع مكرر علمى رياضة، والطالبة مريم عمرو حسن على سالم، مدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم المزدوج إدارة شرق التعليمية، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلومة المدارس الثانوية الفنية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج .