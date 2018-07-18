محافظ أسيوط : الانتهاء من مشروعات خدمية بمركز الغنايم بتكلفة 8 مليون جنيه

أسيوط ـ محمود عجمى

نفذت محافظة أسيوط عددًا من المشروعات الخدمية ضمن الخطة الاستثمارية 2017/2018 ، في مختلف القطاعات بجميع مراكز ومدن المحافظة ، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط فى بيان له ، أن الخطط الاستثمارية في المحافظة يتم تنفيذها في مختلف القطاعات وفقا لبرنامج زمنى ، مشيرا إلى أن الخطة تضم 5 محاور أساسية وهى أعمال الكهرباء والطرق وأعمال تحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والمرور والإطفاء هذا بخلاف الخطط المركزية التي تنفذ عن طريق الوزارات المعنية في مختلف القطاعات فلكل وزارة خطة معينة على مستوى المحافظة تقوم بتنفيذها بالتنسيق مع المحافظة.

وأوضح المحافظ ، أن مركز ومدينة الغنايم انتهى من تنفيذ عدة مشروعات في الرصف وتدعيم الوحدات المحلية وتحسين البيئة ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية وذلك ضمن خطة العام المالي 2017/2018 بتكلفة تصل إلى 8 مليون و300 ألف جنيه.

وأشار محمد فهمي رئيس مركز ومدينة الغنايم ، أنه تم الانتهاء من استكمال إحلال وتجديد ورصف طريق الترع الجرجاوية بمدينة الغنايم بطول 1.5 كم بتكلفة تصل إلى مليون و150 ألف جنيه فضلا عن استكمال رصف طرق مصرف كوم أبو حجر البر الأيسر "العامري" بطول 1 كم بتكلفة تصل إلى مليون و150 ألف جنيه ، كما تم الانتهاء من رصف طريق المدفن الصحي بطول 1.5 كم بتكلفة مليون و675 ألف جنيه.

وأضاف فهمى، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد مدخل الغنايم من الناحية الشمالية بتكلفة 230 ألف جنيه كما تم توريد قلاب 10 متر مكعب بمبلغ مليون و465 ألف جنيه بالإضافة إلى الانتهاء من عمل عمرات جسيمة بمبلغ 300 ألف جنيه لبعض المعدات بالحملة الميكانيكية وشراء 10 حاويات قمامة و23 قاطرة بمبلغ 227 ألف جنيه وشراء أدوات ومعدات إنارة بمبلغ مليون و75 ألف جنيه فضلا عن عمل تنده حديدية للحملة الميكانيكية بتكلفة 100 ألف جنيه والانتهاء من تسوير مجمع خدمات قرية دير الجنادلة بتكلفة 230 ألف جنيه.

كما أكد المهندس ياسر الدسوقي ، على أهمية الأنشطة والرحلات الرياضية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط في توجيه وترشيد طاقات الشباب فى المسار الصحيح مشيرًا إلى الإهتمام الذى توليه الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب من خلال توفير كافة الامكانات المتاحة لتطوير مراكز الشباب والاندية الرياضية ومشاركتهم في العديد من الدورات الداخلية والمسابقات الدولية.

وقال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إن هناك 22 مركز شباب على مستوى المحافظة يتم تقييمها ومتابعتها بصفة مستمرة للتأكد من تقديمها الأنشطة والبرامج الموضوعة بخطة مديرية الشباب مضيفًا أن العمل بالمشروعات القومية مستمر كالمشروع القومي للناشئين بعدد 304 مستفيد في ألعاب "الجودو – ألعاب القوى – المصارعة – الملاكمة – رفع الأثقال".

وأوضح محمد محمود ، إنه تم إستلام عدد من ملاعب النجيل الصناعي بمراكز الشباب ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب حيث تم إستلام ملعب مركز شباب النخيلة وملعب مركز شباب ساحل سليم وملعب مركز شباب الرويجات بالإضافة إلى إستلام سور مركز شباب عرب الشريفة وسور مركز شباب الغريب وسور مركز شباب بنى عدى الوسطى وجارى العمل بصالة الأنشطة بمركز شباب الغنايم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ، أنه تم المشاركة فى الملتقى العلمى التدريبي الثالث للطلائع تحت شعار "بالعلم نرسم مستقبلنا" لعدد 5 مستفيدين وذلك بالمركز الأوليمبى بالمعادى كماتم حضور الأنشطة التفاعلية للطلائع لعدد 4 مستفيدين بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وأكد محافظ أسيوط ، على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على مختلف القطاعات بمراكز وقرى المحافظة للاطمئنان والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الملائم وانضباط العمل داخل تلك الوحدات مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية بالمراكز ومديريات الطب البيطري والصحة والتموين لشن حملات تستهدف المحلات والأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى ومحاربة كافة صور الإستغلال التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.

كان العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ديروط قد كلف إدارة المتابعة الميدانية بالمرور والمتابعة على القطاعات الخدمية المختلفة بدائرة مركز ومدينة ديروط حيث تم المرور والمتابعة على "مكتب صحة ثان ديروط ، الوحدة الصحية بديروط الشريف ، الشئون الإجتماعية ووحدة بندر أول ، الشئون الإجتماعية بديروط الشريف، مكتبي الطرق والتشغيل ومنطقة عمل ديروط ، ومكتبي تموين بديروط الشريف وبمسارة"، فضلاً عن عدد من الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ؛ ما أسفر عن ضبط 137مخالفة في قطاعات خدمية مختلفة وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط ، أنه تبين من تلك الحملات تغيب وعدم تواجد 30 من العاملين بتلك القطاعات بمقر عملهم دون سند قانوني ، لافتاً إلى العمل على ضبط الإدارات الخدمية والتأكيد على حضور وانصراف الموظفين في المواعيد المحددة لضمان حصول المواطنين علي خدماتهم وإنهاء مصالحهم مشيراً إلى رفع مذكرة لمديري إدارتي الصحة والتموين بديروط ووكيلي وزارة الصحة والتموين لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف عبدالجابر، أنه تم تحرير 107محضر تمويني ما بين "عدم تسليم بون، وعدم إعلان، ونقص وزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود سجلات، وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف عن الإنتاج، وإغلاق في أوقات العمل" وذلك مجال المخابز ؛ أما في الأسواق تضمنت المحاضر "غش تجاري ، عدم صلاحية ، عدم وجود بيانات ، والعمل دون ترخيص ، ذبح خارج المجزر ، العمل دون ترخيص" فضلاً عن محاضر آخرى في مجال المواد البترولية والبوتاجاز ؛ وذلك لتجميع اسطوانات البوتاجاز وتخلف عن حصة الصرف وبيع بأزيد عن السعر المقرر ، وعدم إعلان سجلات ومستودعات مغلقة في مواعيد العمل.

وأكد رئيس المركز، على استمرار ومواصلة الحملات المفاجئة على كافة القطاعات الخدمية بدائرة المركز بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الذي شدد على متابعة العمل والتأكد من مدى تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات الخدمية بكافة ربوع المحافظة مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجزاءات الرادعة للمخالفين والمقصرين في أداء عملهم بكافة القطاعات.