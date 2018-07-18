محافظ أسوان يناقش استعدادات تنظيم المؤتمر السنوى لشركات السياحة البلجيكية

التقى اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بوفد أعضاء غرفة الشركات السياحية البلجيكية، برئاسة آنا صوفيا سكرتير عام الغرفة، وفابيانا بيير عضو الغرفة، لمناقشة استعدادات المحافظة لتنظيم المؤتمر السنوى لإتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV والذى سيعقد لأول مرة بمصر على مدار 4 أيام بمحافظتى أسوان والأقصر حيث سيتم افتتاحه فى 28 سبتمبر المقبل بالأقصر، فى حين سيختتم فعالياته بأسوان فى 2 أكتوبر القادم بمشاركة 200 من أصحاب الشركات السياحية ووكلاء السفر.

ورحب حجازى، خلال اللقاء المنعقد اليوم الاربعاء، بتنظيم هذا الحدث الدولى السياحى الهام، مؤكدًا على استعداد المحافظة الكامل لاستضافة هذا المؤتمر على أرضها والتنسيق والعمل للاستفادة منه بالنتائج المرجوة والدعاية السياحية المطلوبة سواء للمواقع المدرجة ضمن البرامج السياحية أو غير المدرجة.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن أسوان تتمتع بتنوع المنتج السياحى بانتشار المعابد والمتاحف والمعالم الأثرية، بجانب الأنماط السياحية الأخرى من النيلية والعلاجية والبيئية والسفارى والصيد والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات والمهرجانات.

فيما وجهت فابيانا بيير، سكرتير غرفة الشركات السياحية البلجيكية، الشكر لمحافظ أسوان على التسهيلات التى أبداها مع دعمه لإقامة هذا المؤتمر السياحى الكبير، من خلال تسخير كافة الإمكانيات ومنها تنظيم لقاء يضم أصحاب الشركات السياحية البلجيكية، والمحافظ والكيانات السياحية بقاعة عروس النيل لتسويق المقومات السياحية، موضحه بأن تم طرح العديد من المقترحات والأفكار البناءة والتى ستساهم فى إنجاح هذا المؤتمر الحيوى، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف تحقيق التنشيط السياحى على مستوى الجانبين المصرى والبلجيكى من خلال التأكيد على أن مصر هى واحة الاستقرار والأمان.

وأشارت سكرتير غرفة الشركات السياحية البلجيكية، إلى المؤتمر يعطى الفرصة أمام أصحاب الشركات للتعرف على العديد من المعالم والمواقع السياحية التى تتمتع بها أسوان، على الرغم من عدم وجودها على خريطة البرامج السياحية.