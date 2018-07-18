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الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:00 م
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محافظ أسوان يحيل واقعة تسرب مياه شرب بمقابر إدفو للنيابة العامة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 04:34 م
محافظ أسوان يحيل واقعة تسرب مياه شرب بمقابر إدفو للنيابة العامة المقابر بعد تضررها من المياه
أسوان ندى سليم
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أحال اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، المتسببين فى واقعة تسرب مياه الشرب بمقابر جبانة المسلمين بالمعمارية فى البصيلية التابعة لمركز إدفو، إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، بعد الإهمال الذى أدى إلى إهدار المال العام وانتهاك حرمة الموتى.
 
وأكد سيد مدنى رئيس مدينة البصيلية بحرى، أنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة سكرتير المدينة، انتقلت إلى نفس الموقع لوضع تقريرها الفنى من أرض الواقع، إذ أسفرت نتائج المرور الميدانى عن وجود تسرب مياه شرب أسفل سور مدرسة المعمارية الإعدادية الجديدة، وتصل إلى المقابر، بسبب ترك حنفيات المياه والحريق الملاصقة لدورات المياه مفتوحة،  لافتاً إلى أن محافظ أسوان وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة.
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المقابر بعد تضررها من المياه 
 
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 المقابر

 


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