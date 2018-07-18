كولومبيا: 50 ألف فنزويلى دخلوا البلاد فى أقل من شهر

بوجوتا /أ ش أ/

قال مدير وكالة الهجرة الكولومبية كريستيان كروجر، اليوم الأربعاء، إن هناك الآن أكثر من 870 ألف فنزويلى يعيشون فى كولومبيا، مع استمرار توافدهم حيث وصل أكثر من 50 ألفًا فى أقل من شهر.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن كروجر، قوله إن عدد الفنزويليين كان 819 ألفًا قبل ثلاثة أسابيع فقط، قبل أن يرتفع العدد إلى 870 ألفًا.

وقال كروجر إن المسؤولين يعملون على إضفاء الشرعية على وضع ما يقرب من نصف مليون فنزويلى يعملون فى وظائف السوق السوداء ويكافحون للحصول على الرعاية الصحية.