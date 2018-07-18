كل ما تريد معرفته عن جبانة "دراع أبو النجا" بالأقصر وأبرز المقابر داخلها

الأقصر – أحمد مرعى

واحدة من أهم مواقع المقابر الفرعونية القديمة بمحافظة الأقصر هى "جبانة دراع أبو النجا"، والتى تعتبر بحرا تسبح أسفله مقابر المئات من قيادات وكبار رجال الدولة الفرعونية بداية من الأسرة 17، والتى تبعد أمتارا قليلة من مقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربى بمحافظة الأقصر.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل الاكتشافات المميزة فى جبانة دراع أبو النجا وتاريخها الفرعونى المميز:-

1. منطقة "جبانة دراع أبو النجا" أنها تقع عند مدخل الطريق المؤدى للدير البحرى شمالى مقابر العساسيف.

2. شهدت الجبانة اكتشاف أكثر من 50 مقبرة تاريخية على مدار السنوات الماضية ومازالت لم تخرج كافة أسرارها حتى الآن.

3. تم استخدامها فى الأسرة 17 من العصر الفرعونى كمقابر جنائزية، ثم تواصل العمل فى الدفن داخلها فى الأسرة التى تلتها

4. خلال العصر القبطى شيد الأقباط ديرا لهم وهو "دير البخيت"، فوق تلك المقابر الفرعونية.

5. تم اكتشاف مؤخراً بجبانة دراع أبو النجا مقبرة مستشار مدينة طيبة "أوسرحات" فى شهر أبريل الماضى.

6. تم الإعلان عن كشف مقبرة "أمنمحات" صائغ الإله آمون بحضور وزير الآثار وسفراء دول أجنبية.

7. تنقسم منطقة ذراع أبو النجا التى تشمل المقابر البحرية والمقابر الوسطى والمقابر القبلية.

8. من أبرز المقابر التاريخية المتواجدة داخل الجبانة هى مقابر "أمنحتب الأول" والملكة "أحمس نفرتارى" ومقبرة 13 الخاصة بشوروى رئيس حملة مبخرة الإله آمون ومقبرة 255 الخاصة بروى الكاتب الملكى بمدن حورمحب وآمون.

9. يوجد بالجبانة مقبرة نفرحتب والتى عثر فيها على بردية بولاق وهو كاتب طيبى مارس وظيفته أثناء وزارة "عنخو" الذى كلفه بوضع ميزانية البالط الملكى حيث سجل بها المدفوعات والإيرادات يومياً لعمل موازنة يحدد فيها رصيد اليوم.

10. شمل منطقة دراع أبو النجا مقابر رقم 11 الخاصة بـ"تحوتى" وزير الخزانة والأشغال وهو من الشخصيات الكبيرة فى عهد الملكة حتشبسوت.

11. تضم الجبانة المقبرة رقم 18 الخاصة بـ"باكى" رئيس وزانى ذهب آمون فى عهد الملك تحتمس الثالث، والمقبرة رقم 19 للكاهن "آمون مس" من أوائل الأسرة التاسعة عشرة.

12. فى الجزء الجنوبى منها فتوجد المقبرة رقم 17 لـ "نب آمون" أحد قادة الملك تحتمس الثالث، والمقبرة رقم 35 الخاصة بـ"باك أن خنسو" للكاهن الأول لآمون فى عهد رمسيس الثانى، والمقبرة رقم 289 لـ"ستاو" الابن الملكى لـ "كوش" أى نائب الملك فى بلاد النائب فى عهد الملك رمسيس الثانى.

13. عثر بالجبانة على مقبرة "مارييت" التى عثر العمال فيها على تابوت الملك "كامس" من ملوك الأسرة 17، وعثر فيها أيضا على تابوت أمه الملكة "أعح حوتب" وفيه مجموعة حليها الفخمة التى تعتبر من اجمل كنوز المتحف المصرى.

14. المقابر التاريخية بمنطقة دراع أبو النجا تخرج كنوز مميزة تؤكد على عظمة الحضارة المصرية.

15. عثر فى مقابر الجبانة على أجزاء للوحة تقدمة القرابين من الحجر الجيرى وتمثال مزدوج من الحجر الرملى لشخص يدعى "مح" وكان يعمل تاجر بمعبد تحتمس الثالث.

16. عثر أيضاً على بقايا لأربعة توابيت خشبية مزينة بكتابات هيروغليفية ومناظر لآلهة مختلفة ترجع لعصر الأسرات 21 و 22.

17. تم اكتشاف فى مقبرة واحدة 150 تمثال أوشابتى مصنوعة من الفيانس والخشب والطين المحروق والحجر الجيرى، بعضهم يحمل اسم "باخنسو" و"عنخ خونسو".

18. نجحت البعثة المصرية فى الكشف عن حوالى 50 ختم جنائزى من بينها 40 ختم تدل على وجود مقابر لأربعة أفراد لم تكتشف بعد فى المنطقة وهم الكاتب "ماعتى"، وشخص يدعى "بنجى"، وشخص يدعى "رورو" والوزير "بتاح مس".

19. عثرت البعثة أيضا على عدد من الأوانى الفخارية بالإضافة إلى تميمتين من الفيانس عليها مناظر تقدمه القرابين، ومسندى للرأس و7 أوستراكا من الفخار والحجر الجيرى.

20. تقوم البعثة الأثرية المصرية بقيادة الدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الأعلى للآثار على اكتشاف المزيد من المقابر فى جبانة دراع أبو النجا.