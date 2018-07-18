فيديو.. نائب عربى بالكنيست لـ"اليوم السابع": أحزاب إسرائيل تتنافس فى عداء العرب

كتب: هاشم الفخرانى

قال النائب العربى بالكنيست الإسرائيلى أحمد الطيبى، إن القائمة العربية المشتركة ترفض مشروع قانون"القومية" الذى يسعى حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير التعليم نفتالى بنيت رئيس حزب البيت اليهودى لتمريره فى الدورة الحالية للكنيست.

وأضاف الطيبى فى مقطع فيديو أختص به "اليوم السابع"، من القدس المحتلة أن الأحزاب المتطرفة مثل "الليكود" و" البيت اليهودى" تتنافس فى عداء عرب 48 من خلال سن قانون يهدف لتحويل اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ثانوية والسيطرة على الأراضى العربية من خلال حرمانهم من امتلاك المنازل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت على أن نتنياهو يرغب فى تمرير مشروع قانون "القومية" فى الدورة الحالية للكنيست، وهو ما يهدد بوضع عرب 48 اللذين يمثلون ثلث عدد سكان إسرائيل