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فيديو.. كيف تستخرج بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف

الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:11 م
فيديو.. كيف تستخرج بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات أن مكاتب التموين تتلقى طلبات المواطنين بشأن استخراج بطاقات بدل تالف أو فاقد أو بطاقات الفصل الاجتماعى، وكذلك تحويل بطاقة من محافظة لأخرى إضافة إلى البطاقات الجديدة لمن ليست له بطاقة وفقا لضوابط القرار الوزارى. 
 
 
وأضاف عمرو مدكور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه على المواطن الذى يريد استخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد أن يتوجه إلى أى مكتب تموين بالمحافظة التابع لها ومعه بطاقة الرقم القومى وحوالة بريدية بقيمة 20 جنيها ورقم تليفون محمول مسجل باسمه أو باسم احد الأفراد المستفيدين على البطاقة، كما أن بطاقة الفصل الاجتماعى لا تتطلب حوالة بريدية.
 
 
وأوضح عمرو مدكور أن الفئات المستثناة لاستخراج بطاقات جديدة لهم حاليا وفقا للقرار الوزارى لا يستلزم لهم حوالة بريدية، حيث يتم إصدار بطاقات لهم بدون سداد أى رسوم، وهما العاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهرى عن 1500 جنيه وأصحاب المعاشات  الذين لا يزيد دخلهم الشهرى عن 1200جنيه، وكذلك استخراج بطاقات لمستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون والسائقون والمعنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلون والحاصلون على مؤهلات دراسية بدون عمل وذلك بموجب بحث اجتماعى لا يزيد فيه الدخل عن 800 جنيه والقصر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
 

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

فكرى الفساخ

التوجه الى اى مكتب تموين بالمحافظة ؟!

أشك فى ذلك ..

عدد الردود 0

بواسطة:

محمودعبدالحميدعلى

بطاقه تموين

بقالى 3سنين بعمل بطاقه بدل تالف وعملت3حوالات واخر مره قدمت طلب وحواله يوم29/4/2018 وبعت الرساله وردوا على انه تم قبول الطلب والى الان لم تصدر البطاقه ورقم الطلب 400504947 الاسكندريه مكتب تموين المنتزه/منتزه2

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