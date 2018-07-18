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فورين بوليسى: الكونجرس يستدعى بومبيو للشهادة بشأن قمة ترامب بوتين

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:48 م
فورين بوليسى: الكونجرس يستدعى بومبيو للشهادة بشأن قمة ترامب بوتين الكونجرس الأمريكى - صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت مجلة "فورين بوليسى" أن مجلس الشيوخ الأمريكى طلب عقد جلسة استماع لبحث ما حدث خلال القمة التى التقى فيها كلا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، فى العاصمة الفنلندية هلسنكى، هذا الأسبوع.

 

وأوضحت المجلة الأمريكية، بحسب موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن السيناتور الجمهورى بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، طلب عقد جلسة استماع علنية مع وزير الخارجية مايك بومبيو، الأسبوع المقبل، حول سياسة الإدارة الأمريكية تجاه روسيا.

 

وأكد اثنان من مساعدى الكونجرس لفورين بوليسى أن بومبيو سيشهد علانية أمام اللجنة الأربعاء المقبل. وقال مساعد جمهورى إن اللجنة طلبت فى البداية مقابلته فى أعقاب لقاء ترامب مع الزعيم الكورى الشمالى، كيم كونج أون، لكنها أضافت روسيا إلى جدول الأعمال فى أعقاب اجتماع الرئيس المثير مع بوتين.

 

وأثارت تصريحات ترامب خلال لقاءه نظيره الروسى الغضب داخل الولايات المتحدة وإتهامات له بالخيانة حيث ذهب للقول بإن روسيا لم يكن لها أى تأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما يتناقض مع تقارير أجهزة الاساتخبارات الأمريكية. وعلى الرغم من تراجعه عن هذه التصريحات إلا أن هناك حالة غضب داخلى كبيرة.

 

 


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