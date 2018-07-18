عودة موقع التنسيق للعمل.. ومطالبات بالالتزام بالتوزيع الجغرافى

وائل ربيعى

عاد موقع التنسيق للعمل على شبكة الإنترنت، وذلك بعد أن شهد عطلا فنيا؛ بسبب كثرة عمليات البحث من جانب طلاب الثانوية العامة، إذ أن الموقع الإلكترونى للتنسيق يستقبل أكثر من ربع مليون طالب يوميا ما بين حجز اختبارات القدرات وتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى والاستفسارات المختلفة.

من جانبه، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن موقع التنسيق يعمل بكفاءة حاليا فى استقبال الطلاب وأولياء الأمور للحصول على الاستفسارات المختلفة من جانبهم، مطالبا الطلاب بالحذر خلال عملية تسجيل الرغبات وضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى لأن موقع التنسيق يلزم الطلاب بهذه القواعد.

وضرب عطا مثلا فى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، قائلا: "موقع التنسيق لن يقبل تسجيل حقوق القاهرة رغبة من رغبات الطالب إذا كان هذا الطالب من خارج النطاق الجغرافى لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.