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الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:13 م
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عودة أكثر من 160 ألف عائلة نازحة لمحافظة صلاح الدين بالعراق

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:35 م
عودة أكثر من 160 ألف عائلة نازحة لمحافظة صلاح الدين بالعراق نازحو العراق ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 160 ألف عائلة نازحة عادت إلى مناطقها فى محافظة صلاح الدين.

وقال رسول ـفى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن قواتنا الأمنية فى قيادة عمليات صلاح الدين تواصل عملياتها الاستباقية، فضلا عن عمليات التطهير لتأمين عودة العائلات المهجرة.

وكانت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضى أن عدد النازحين داخل العراق تراجع من نحو 6 ملايين إلى مليونى نازح.

وبدأت موجة النزوح عند اجتياح تنظيم داعش الإرهابى شمالى وغربى العراق صيف 2014، وسيطرته على ثلث مساحة البلاد، وحدثت موجة النزوح الأكبر عندما بدأت القوات العراقية حملات عسكرية متعاقبة ضمن حرب استمرت ثلاث سنوات، وانتهت فى ديسمبر الماضى بهزيمة داعش.

وفى السياق ذاته كشف رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى صادق الحسينى، اعتقال العقل المدبر لخمسة أعمال عنف داخل المحافظة.

وقال الحسينى - فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" الأربعاء، إن " قوة استخباراتية نجحت فى اعتقال قيادى فى تنظيم (داعش) يمثل العقل المدبر لـ5 أعمال عنف ضربت عدة مناطق فى أطراف ب‍عقوبة خلال الأشهر الماضية ، وتسببت فى سقوط ضحايا".

وأضاف، أن "عملية الاعتقال جرت وفق معلومات حددت بدقة مكان وجود المطلوب قبل اعتقاله".

وكانت الأجهزة الأمنية فى ديالى قد اعتقلت العديد من قادة ومسلحى "داعش" بعمليات نوعية جرت بمناطق متفرقة من المحافظة.


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