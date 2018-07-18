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على عبد العال يغادر على رأس وفد إلى صربيا لإلقاء كلمة فى البرلمان الصربى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:12 م
على عبد العال يغادر على رأس وفد إلى صربيا لإلقاء كلمة فى البرلمان الصربى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت رحاب نبيل
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غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب متوجها إلى العاصمة الصربية بلجراد بناء على الدعوة الموجهة من رئيسة البرلمان الصربى بمناسبة مرور 110 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
 
 
أنهى رئيس مجلس النواب إجراءات السفر عبر الاستراحة الحكومية بالمطار، وغادر على متن الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما ومنها الي العاصمة الصربية بلجراد.
 
ومن المنتظر أن يلقى الدكتور على عبد العال غداً كلمة فى البرلمان الصربى بهذه المناسبة يسبقها عقد اجتماع مع رئيسة البرلمان.
 
 
ويضم الوفد البرلمانى المصرى النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية والنائب الدكتور كريم درويش عضو لجنة العلاقات الخارجية.

 


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