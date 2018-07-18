علاج حالات الطوارئ غير المسددة للاشتراكات بالتأمين الصحى الجديد× 5 معلومات

كتب وليد عبد السلام

اهتم قانون التأمين الصحى الشامل الجديد برعاية مرضى الحالات الطارئة وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم الكامل لهذة الحالات حرصا على حياتهم.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول آليات علاج مرضى الطوارئ فى حالة عدم سداد الاشتراكات بالمنشأت الصحية المقرر لها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

1- قبول علاج الحالة الطارئة لتقديم الخدمات الإسعافية والعاجلة إلى أن تستقر الحالة.

2- يتم علاج الحالة الطارئة حتى 48 ساعة وفقا لقرار مجلس الوزراء.

3- يتم بعدها تحصيل الاشتراكات المتأخرة.

4- للمؤمن علية الحق فى الحصول على الخدمة بعد سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو على أقساط.

5- فى الحالات التى يتعذر فيها سداد المتأخرات دفعة واحدة لا بد أن يدعم طلب المؤمن عليه بحث للحالة الاقتصادية والاجتماعية.