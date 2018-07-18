عضو بصحة البرلمان: اللجنة تزور مستشفيات الإسكندرية غدا لمعرفة أسباب الشكاوى

الإسكندرية – هناء أبو العز

أعلنت إلهام المنشاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقة لجنة الصحة على زيارة عدد من المستشفيات فى الإسكندرية، بناء على طلبها، لمعرفة الأسباب التى تؤدى إلى شكاوى المواطنين من بعض المستشفيات الحكومية والمتخصصة.

وأوضحت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة ستبدأ من اليوم، فى وادى النطرون ومحافظة المنوفية، ببعض المستشفيات التى كثرت الشكاوى منها، مشيرًا إلى مبيت أعضاء اللجنة، داخل أحد الفنادق بالإسكندرية، لتبدأ الجولة فى مدينة الثغر من غدا الخميس وحتى السبت.

وأشارت إلى أن اللجنة مكونة من 12 عضوا، أبرزهم رئيسها محمد العمارى، والدكتور عصام القاضى، وليزابيث شاكر، والدكتور عبد العزيز حمودة وعبد الحميد الشيخ، مؤكدة أن اللجنة ستقدم تقريرها بعد انتهاء الجولة، بنسختين إحداهما ستناقش فى الجلسة العامة لمجلس النواب، وأخرى تقدم إلى وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إصلاح الصحة.

وأكدت المنشاوى أن الجولة ستكون على عدد من المستشفيات الحكومية، ومستشفيات التأمين الصحى، بالإضافة إلى المستشفيات المتخصصة، والتابعة للمؤسسات العلاجية.

وتابعت أن زيارة لجنة الصحة للمستشفيات تستهدف الوقوف على المشكلات التى يعانى منها المرضى فى الإسكندرية، وخاصة طابور الانتظار فى العمليات الكبيرة والتى تستدعى السرعة من أجل صحة المريض مثل عمليات القلب وغيرها، وكذلك معاملة المرضى، والممرضين لهم، ومدى الاهتمام بنظافة المستشفيات وغرف العمليات واستعداد الطوارئ لاستقبال المرضى.

ولفتت أيضًا إلى وجود بعض المشكلات، مثل نقص قساطر القلب والدعامات، ونقص الحضانات وغرف العناية المركزة، التى تعد غير كافية للإسكندرية بعدد سكانها الكبير، موضحة أنه ستكون هناك متابعة لسجلات المستشفيات وعدد العمليات التى يتم إجراؤها داخل المستشفيات وعدد المترددين عليها، ومراقبة جودة الخدمة المقدمة، وهل المستشفيات مطابقة للمواصفات، أم من الممكن أن تحدث عدوى .

وأكملت النائبة إلهام المنشاوى، أن اللجنة ستستمع إلى شكاوى المرضى والمواطنين حول المستشفيات التى يترددون عليها، مشيرة إلى أنها من دعت اللجنة لهذه الزيارة التفقدية للمستشفيات على مدار 4 أيام، بسبب الشكاوى المتكررة والتقصير الظاهر فى عدد من المستشفيات.