عاطلان يفتعلان مشاجرة لسرقة توك توك بالإكراه من قائده فى المقطم

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

افتعل عاطلان مشاجرة لسرقة توك توك بالإكراه من قائده فى المقطم، حيث هددا بسلاح أبيض واستوليا على أمواله ومركبته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المقطم بلاغا من عماد.ح.ح. 20 سنة سائق توك توك يفيد بأنه حال قيادته دراجة بخارية " توك توك " بمنطقة مساكن أسبيكو بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان توك توك افتعلا معه مشاجرة وهدده احدهما بسلاح أبيض واستوليا منه على الدراجة البخارية قيادته وحافظة نقوده بداخلها مبلغ 150 جنيه وبعض المتعلقات الشخصية كرهًا عنه وفرا هاربين.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها كلا من هيثم.ع.ش. 24 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا اخرهم 1115 لسنة 2016م المقطم " مخدرات "، ووائل.ر.ا. 21 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 16334 لسنة 2017م المقطم " سلاح بدون ترخيص ".

وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما وبحوزة الأول السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبحوزة الثانى حافظة النقود والمبلغ المالى المستولى عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة فتم بإرشادهما ضبط الدراجة البخارية " توك توك " المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، وبسؤال المجنى عليه تعرف عليهما وعلى المضبوطات واتهمهما بسرقته بالإكراه فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.