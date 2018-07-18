صور.. مظاهرة فى موسكو ضد رفع سن التقاعد

موسكو (أ ف ب)

تظاهر ألف شخص على الاقل مساء الاربعاء، فى إحدى حدائق موسكو رفضا لمشروع رفع سن التقاعد فى روسيا، والذى كانت أعلنته الحكومة منتصف يونيو.

وتجمع المتظاهرون فى حديقة سوكولنيكى شرق العاصمة الروسية عشية مناقشة النواب فى قراءة اولى للمشروع المثير للجدل. وافادت مراسلة لفرانس برس ان شبانا بينهم هتفوا "بوتين استقل" و"الشعب ضد".

والمشروع اعلنه رئيس الوزراء ديمترى مدفيديف فى 14 يونيو، قبل ساعات من بدء مباريات كاس العالم لكرة القدم، ولا يزال يتطلب موافقة البرلمان وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين. وينص على رفع سن التقاعد ثمانية اعوام للنساء لتصبح 63 عاما وخمسة اعوام للرجال لتصبح 65 عاما.

وقال المتظاهر ايفان سولوفيوف (30 عاما) لفرانس برس "تحت ستار كاس العالم، تسعى حكومتنا الى فرض قوانين غير انسانية".

واوردت مارينا التى تعمل محاسبة (45 عاما) "الشعب ضد (المشروع) انا اصوت ضده"، ووقع اكثر من 2,5 مليون روسى عريضة عبر الانترنت تطالب بوتين بالتراجع عن المشروع.



احتجاجات فى موسكو



جانب من مظاهرات روسيا



مظاهرات ضد رفع سن التقاعد