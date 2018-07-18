صور .. مطار مرسى علم الدولى يحتفل بوصول الرحلة رقم 100 ألف

نظم مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، احتفالية كبيرة لاستقبال الرحلة رقم 100 ألف التى تصل إلى مطار مرسى علم الدولى من إحدى المطارات الألمانية.

وأعلنت إدارة مطار مرسى علم الدولى، عن أن أحدى رحلات شركة TUI FLY الألمانية، والتى صادفت هبوطها الرقم 100 ألف وبهذه المناسبة تم تنظيم مراسم استقبال خاصة لها.

وأكدت إدارة مطار مرسى علم الدولى، فى بيان اليوم الأربعاء، على أن كان على رأس المستقبلين المهندس حسام الخرافى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات إيماك وبرفقته اللواء طيار هانى عقاب رئيس مجلس إدارة إيماك للمطارات.

وبدأت مراسم الاحتفال بحضور اللواء طيار طارق تبان زادة مدير عام المطار لاستقبال الطائرة وركابها بمدافع المياه وسيارات الإطفاء فى استقبال الطائرة كما تم استقبال الركاب بصالات الوصول بياقات الورود والهدايا التذكارية لاستلام الدرع الخاص بالاحتفالية والذى قدمه المهندس حسام الخرافى إلى قائد الطائرة درع مطار مرسى علم بمناسبة هذه الاحتفالية.

كانت صالات المطار قد تزينت بإعلام الاحتفالية ولافتات الترحاب وتم عرض الحفل على كافة شاشات العرض بالمطار.



جانب من الاحتفال بالرحلة



مطار مرسى علم يحتفل بالرحلة رقم 100 ألف



مسئولو مطار مرسى علم خلال الاحتفال



استقبال السياح بالورود