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صور .. مطار مرسى علم الدولى يحتفل بوصول الرحلة رقم 100 ألف

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:23 م
صور .. مطار مرسى علم الدولى يحتفل بوصول الرحلة رقم 100 ألف جانب من الاحتفالات
البحر الأحمر - عماد عرفة
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نظم مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، احتفالية كبيرة لاستقبال الرحلة رقم 100 ألف التى تصل إلى مطار مرسى علم الدولى من إحدى المطارات الألمانية.

وأعلنت إدارة مطار مرسى علم الدولى، عن أن أحدى رحلات شركة TUI FLY الألمانية، والتى صادفت هبوطها الرقم 100 ألف وبهذه المناسبة تم تنظيم مراسم استقبال خاصة لها.

 

وأكدت إدارة مطار مرسى علم الدولى، فى بيان اليوم الأربعاء، على أن كان على رأس المستقبلين المهندس حسام الخرافى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات إيماك وبرفقته اللواء طيار هانى عقاب رئيس مجلس إدارة إيماك للمطارات.

 

وبدأت مراسم الاحتفال بحضور اللواء طيار طارق تبان زادة مدير عام المطار لاستقبال الطائرة وركابها بمدافع المياه وسيارات الإطفاء فى استقبال الطائرة كما تم استقبال الركاب بصالات الوصول بياقات الورود والهدايا التذكارية لاستلام الدرع الخاص بالاحتفالية والذى قدمه المهندس حسام الخرافى إلى قائد الطائرة درع مطار مرسى علم بمناسبة هذه الاحتفالية.

 

كانت صالات المطار قد تزينت بإعلام الاحتفالية ولافتات الترحاب وتم عرض الحفل على كافة شاشات العرض بالمطار.

 

 

 

جانب من الاحتفال بالرحلة
جانب من الاحتفال بالرحلة

 

مطار مرسى علم يحتفل بالرحلة رقم 100 ألف
مطار مرسى علم يحتفل بالرحلة رقم 100 ألف

 

مسئولو مطار مرسى علم خلال الاحتفال
مسئولو مطار مرسى علم خلال الاحتفال

 

استقبال السياح بالورود
استقبال السياح بالورود

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

 


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