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الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:02 م
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صور.. محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل الثانوية ويكافئ مدرسة الخارجة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:05 م
صور.. محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل الثانوية ويكافئ مدرسة الخارجة محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الثانوية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أوائل الطلاب بشهادات التعليم الثانوى ( العام – الأزهرى –الفنى – التربية الخاصة )، فى احتفالية كبرى بمقر قاعدة مؤتمرات الديوان العام، بحضور اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد، وقيادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، وأسر المكرمين، وذلك فى إطار الاهتمام بالمنظومة التعليمية على أرض الوادى الجديد والتحفيز على مواصلة النجاح والتفوق .

 

ومنح المحافظ، الطلاب الأوائل هدايا ماليه لتفوقهم الدراسي، وكرم المحافظ خلال الحفل مدرسة الخارجة الثانوية بنين كأفضل مدرسة لعام 2017/2018، ومنحها مبلغ 100 ألف جنيه تقديراً لجهودها المبذولة .

 

وأشاد المحافظ، بنجاح المنظومة التعليمية على أرض الوادى الجديد، والتى ينتج عنها تفوق طلابها وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، فى مجالات وأنشطة المراحل التعليمية المختلفة .

 

وأكد المحافظ، أنه خلال العام الدراسى السابق، تم توفير أكثر من 40 منحة مجانية للطلاب المتفوقين بعدد من الجامعات، معلناً أنه جارى التنسيق مع عدد الجامعات والأكاديميات العلمية لتوفير منح مجانية للطلاب الأوائل هذا العام .

 

وطالب المحافظ الطلاب المتميزين والمتفوقين، بتنظيم يوم فى أوائل العام الدراسى القادم، لزيارتهم مدارسهم لتحفيز الطلاب والاقتداء بهم ، كما طالبهم بتقديم علمهم بعد تخرجهم للقرى المنتمين إليها، وذلك لإفادة أهالى قريتهم كنوع من رد الجميل وغرز الانتماء لدى الطلاب لقريتهم الأم، مطالباً بضرورة مواصلة بذل الجهد للاستمرار فى التفوق والتميز، والوصول إلى مراكز تنافسية على مستوى الجمهورية ورفع اسم الوادى الجديد عالياً .

 

وفى سياق متصل، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بسرعة دراسة إنشاء صندوق لرعاية الطلاب المتفوقين غير القادرين ، وتخصيص ميزانيه له، ووضع ضوابط لمساعدة الطلاب غير القادرين على إتمام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية والانتهاء من جميع الاجراءات القانونية لذلك .

 

وعلى جانب آخر، وجه المحافظ على ضرورة الاستعداد التامة للعام الدراسى القادم، ووضع خطه متكاملة للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

 
محافظ لوادى الجديد يقبل رأس احد الأوائل
محافظ لوادى الجديد وصورة تذكارية مع الأوائل

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

المحافظ يمنح الاوائل هدايا
 الأوائل 

مكافأة 100 الف جنيه لمدرسة الخارجة
مكافأة 100 الف جنيه لمدرسة الخارجة

اثناء التكريم
تكريم أحد الأوائل

اوائل الثانوية العامة والازهرية
 جانب من التكريم 

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