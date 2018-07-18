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الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:59 م
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صور.. غابات السويد تحترق والسلطات تناشد الاتحاد الأوروبى بالتدخل

الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:01 م
صور.. غابات السويد تحترق والسلطات تناشد الاتحاد الأوروبى بالتدخل الدخان يتصاعد من حرائق الغابات
ستوكهولم (أ ف ب) _ تصوير رويترز
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اشتدت عدة حرائق غابات أججها الجفاف، الأربعاء فى مختلف أنحاء السويد التى طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبى عبر الألية الأوروبية للدفاع المدنى.

والسلطات التى تكافح حاليا 44 بؤرة حريق أصدرت أوامر إخلاء لسكان مناطق عرضة للخطر لا سيما فى المقاطعات الوسطى فى يافليبورى ويمتلاند ودلايكارلي. فى الوقت الراهن لم يسجل سقوط ضحايا.

وتم ارسال طائرتين ايطاليتين لرش المياه وكذلك ست مروحيات نروجية الى وسط البلاد، الاكثر تضررا، كما اعلنت الوكالة السويدية للدفاع المدني.

واندلعت حرائق ايضا فى لابونيا السويدية. وفى محيط مدينة يوكموك التى يقصدها السياح باعداد كبرى فى الشتاء والواقعة فى الدائرة القطبية سجلت خمس حرائق.

وقال توماس اندرسون رجل الانقاذ فى المنطقة لوكالة فرانس برس "آخر مرة شهدنا فيها نيرانا بهذا الحجم كانت قبل 12 عاما".

وطلب الدفاع المدنى تفعيل الالية الاوروبية للدفاع المدنى للحصول على تعزيزات لا سيما قاذفات المياه بسبب نقص المعدات وفرق الاطفاء ايضا.

وقالت أجهزة الطوارىء فى بيان "ان الجفاف تسبب بعدد كبير من الحرائق المتزامنة فى الغابات ومناطق اخرى" موضحا ان العدد قد يرتفع "على الارجح" الاربعاء.

وافاد توربيون وانكفيست وهو احد رجال الاطفاء وكالة الانباء السويدية بان "الحرائق تخرج عن السيطرة وتمتد بشكل سريع جدا".

وفى الايام الماضية اصدرت مصلحة الارصاد الجوية تحذيرات بسبب درجات الحرارة المرتفعة جدا فى السويد وهى ظاهرة "غير معتادة" فى المنطقة.

استمرار تصاعد الأدخنة
استمرار تصاعد الأدخنة

 

الأدخنة تخرج من الحرائق
الأدخنة تخرج من الحرائق

 

الدخان الأسود يحجب اشاعة الشمس
الدخان الأسود يحجب اشاعة الشمس

 

الدخان بين الاشجاؤ
الدخان بين الاشجاؤ

 

الدخان يتصاعد من الأشجار
الدخان يتصاعد من الأشجار

 

النيران تحرق الغابات
النيران تحرق الغابات

 

النيران تدمر الأشجار
النيران تدمر الأشجار

 

النيران تقترب من المنازل
النيران تقترب من المنازل

 

تصاعد الأدخنة
تصاعد الأدخنة

 

سيارات الاطفاء تسعى للسيطرة على النيران
سيارات الاطفاء تسعى للسيطرة على النيران

 

طائرات الاطفاء تشارك فى إخماد الحرائق
طائرات الاطفاء تشارك فى إخماد الحرائق

 


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