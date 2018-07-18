صور.. رئيس جامعة سوهاج يشارك طلاب التدريب الصيفى أعمال الدهان

سوهاج محمود مقبول

شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، طلاب كلية التعليم الصناعى أعمال الدهانات والصيانة لأحد مبان الجامعة، باستخدام أدوات وضع الألوان على الحوائط، وذلك خلال التدريب الصيفى لطلبة وطالبات الكلية، بمقر مبنى ناصر التابع للمدينة الجامعية للطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أن 45 طالبا توجهوا إلى المبنى، للتدريب على صيانة المبانى، وترميمها، بالإضافة إلى طلاء الحوائط والأخشاب، موجها شكره وامتنانه لطلاب الكلية الذين يبذلون الجهد خلال تدريبهم.

وشمل التدريب قيام الطلاب بتفريغ شروخ الحوائط بسكين المعجون ووضع المعجون المناسب لها، ثم السنفرة، والدهان.























