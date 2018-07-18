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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:57 ص
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صور.. حرق مركز شرطة جنوب فنزويلا بعد مقتل شاب برصاص قوات الأمن

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:03 ص
صور.. حرق مركز شرطة جنوب فنزويلا بعد مقتل شاب برصاص قوات الأمن حرق مركز شرطة فى فنزويلا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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اندلعت أعمال عنف أمس الثلاثاء، فى فنزويلا بعد مقتل شابا فى مدينة سان فيليز خلال الليل عندما قام متظاهرون يحتجون على انقطاع الكهرباء والمياه بإحراق جزء صغير من مركز الشرطة.

وقالت الشرطة البوليفية فى بيان إن الصبى أصيب بالرصاص فى صدره فى وقت متأخر يوم الاثنين وتوفى فى مستشفى فى سان فيليكس على بعد 650 كيلومترا جنوب شرقى العاصمة كاراكاس دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل.

حرق مركز شرطة فى فنزويلا
حرق مركز شرطة فى فنزويلا

تم اعتقال 4 ضباط فيما يتعلق بالحادث، حسبما ذكرت شرطة التحقيقات الوطنية المعروفة باسم CICPC فى بيان منفصل.

وأكد شاهد من رويترز فى ساعة متأخرة أول أمس الاثنين أنه شاهد احتجاجا فى المنطقة بسبب نقص الكهرباء والمياه.

وقالت يوسليديس روخاس (53 عاما) وهى ربة منزل "وصلت الشرطة وبدأت اطلاق النار مباشرة على الناس." "عندما اتصلوا من المستشفى ليقولوا أن الصبى قد مات ، كان المجتمع غاضباً وأحرق مركز الشرطة".

وقالت شرطة بوليفار إن الصبى كان فى الثانية عشرة من العمر ، فى حين قال الـ CICPC إنه كان فى الثالثة عشرة من عمره.

ويعترض سكان هذه الدولة الغنية بالنفط بشكل متزايد على التدهور المستمر للخدمات الأساسية بما فى ذلك الكهرباء والمياه ، وهى جزء من أزمة اقتصادية أدت إلى نقص الغذاء والدواء ، ودفعت الملايين إلى الفرار من البلاد.

جانب من أعمال العنف
جانب من أعمال العنف

 


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