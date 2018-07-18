صور.. حديقة الحيوان تستعد لاستقبال مولود الزرافة "سونسن"

كتب عز النوبى

أعلنت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ بالحديقة استعدادا لقرب موعد ولادة الزرافة "سونسن" خلال الأيام المقبلة ليكون المولود نجمًا جديدًا فى الحديقة، يزيد إقبال روادها على مشاهدته، وذلك بعد وفاة ذكر "الزرافة روكا"، وأول مولود لها "عزيز"، ونفوق ذكر الزرافة "ياسو"، لتغرد أنثى الزرافة "سوسن" وحيد بالحديقة.

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك فريقا بيطريا متخصصا تم تشكيله على أعلى مستوى يتابع حالة الزرافة "سوسن" بحديقة حيوان الجيزة لرفع الكفاءة الصحية لها وتوفير جو مناسب لقرب موعد ولادتها خلال الأيام المقبلة، موضحا أن إدارة الحديقة اعتمدت خطة استباقية وإجراءات احترازية أثناء وبعد الولادة، منها إعطاء تحصينات معينة لأنثى الزرافة لاكتساب الجنين مناعة أثناء الولادة، وجرعات تنشيطية ضد الفيروسات والبكتريا، وتقديم وجبات تغذية من الفاكهة "التفاح والجزر، والعليقة الخضراء"، وتخصيص لها مكان مناسب أثناء الولادة، والمتابعة والرعاية البيطرية الخاصة على مدار اليوم.

الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة ، قالت فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن هناك متابعة على مدار 24 ساعة لحالة الزرافة "سوسن" واتخاذ جميع الإجراءات مع قرب ولادتها حفاظا على الجنين سواء من قبل الفريق البيطرى المتابع أو الكلافين، مشيرة إلى أن من بين الإجراءات اللجوء لإحدى مزارع الإنتاج الحيوانى للحصول على لبن "سرسوب" من إحدى أمهات الأبقار التى ولدت حديثا، لمساعدة مولود الزرافة على الغذاء وتحسن حالتها الصحية، وزيادة كفاءة جهازها المناعى، فى حالة رفض الأم رضاعتها بعد الولادة، كإجراء احترزاى وتخصيص مكان لها أثناء الولادة ووضع الستائر وإعطائها الفيتامين والأدوية اللازمة والرعاية لتقوية جهازها المناعى.

وطالبت دنيا ذو الفقار الناشطة فى حقوق الحيوان، بعدم الإسراع فى خروج الأم و المولود الجديد بعد الولادة للجمهور، لأنها تحتاج إلى راحة نفسية وتجنب الضوضاء خاصة أن أى مولود للزرافة يموت، على الرغم من اتخاذ الإدارة المركزية لحدائق الحيوان جميع الإجراءات سواء بيطرية أو تغذية أو متابعة، موجهة الشكر لإدارة الحديقة على ما تقوم به من رعاية أنثى الزرافة حاليا .

يذكر أن حديقة حيوان الجيزة شهدت نفوق مولود الزرافة فى عام 2016 ، وفشله فى تخطى مرحلة الخطورة التى تصل إلى 30 يومًا بعد ميلاده، بسبب رفض أمه "سونسن" إرضاعه، عقب ولادته بيومين ، وأطلق عليه اسم "عزيز"، كناية عن مدى اعتزاز الحديقة به، وذلك بعد خلو بيت الزرافات من المواليد لأكثر من 30 عامًا، ونفوق الزرافة " روكا" التى تم استيرادها من جنوب أفريقيا ، وآخرها نفوق ذكر الزرافة "ياسو" ، ويُعدّ بيت الزرافات من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار، خاصة الأطفال، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية، وأبرز خصائصها عنقها وقوامها فارع الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها 9 أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

وكانت الحديقة قد استقبلت 3 زرافات من جنوب أفريقيا خلال العام 2012، بعد 5 سنوات غابت فيها الزرافات عن مصر بشكل كامل، وقد خصّصت لها إدارة الحديقة 2100 متر مربع، لتناسب حجمها وحركتها، وتطابق المعايير الدولية لحدائق الحيوان.



أحد الكلافين المتابع للزرافة سوسن



الزرافة سوسن



الزرافة بحديقة حيوان الجيزة



الزرافة سوسن بحديقة الجيزة



أنثى الزرافة بحيوان الجيزة



أنثى الزرافة