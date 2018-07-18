صور.. تنفيذ حملة مكثفة لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل بالبحيرة

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على استمرار الحملات المكبرة لإزالة الأقفاص السمكية المخالفة الموجودة بنهر النيل فرع رشيد، أمام مدينة المحمودية بالبحيرة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، وإدارة حماية النيل بوزارة الرى، للحفاظ على البيئة البحرية ومياه النيل من التلوث.

جاء ذلك، خلال الحملة المكبرة التى تم تنفيذها اليوم وتستمر لمدة 3 أيام لإزالة الأقفاص السمكية من حدود قرية اللوية بالبحيرة، والسالمية بكفر الشيخ، حتى حدود كوبرى إدفينا مرورا بكوبرى فوة بنطاق مركز المحمودية.

و أسفرت الحملة، عن إزالة 15 قفصا سمكيا فى المسافة من قرية اللوية حتى كوبرى فوة بالمحمودية.

شارك فى الحملة، المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد، واللواء جمال متولى ـ مساعد مدير أمن البحيرة، و قيادات شرطة المسطحات المائية، و مسئولى حماية نهر النيل بوزارة الرى.