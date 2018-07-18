صور.. بدء فعاليات مؤتمر القلب السنوى الخامس لمستشفيات هيئة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهد الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس نائبا عن الفريق مهاب مميش ريس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأربعاء انطلاق فعاليات مؤتمر القلب السنوى الخامس للهيئة الذى يقام فى الفترة من 18– 20 يوليو احد فنادق الإسماعيلية، والذى يعقد تحت إشراف إدارة الخدمات بهيئة قناة السويس بقيادة المحاسب عاطف جرجس مدير الإدارة.

وخلال افتتاح المؤتمر كرم الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس بتكريم عددا من الشخصيات منهم الأستاذ الدكتور محمد صبحى أستاذ القلب بجامعة الإسكندرية وحسام قنديل رئيس قسم القلب بجامعة القاهرة ومنى أبوالسعود أستاذ القلب بجامعة عين شمس وفى لفتة إنسانية من هيئة قناة السويس تم تكريم العالم الراحل الأستاذ الدكتور أنور بلبع أستاذ جراحة القلب بجامعة القاهرة والذى وافته المنية منذ عدة أيام وكان مشاركا فى المؤتمر.

كما أهدى الدكتور صفوت الرفاعى رئيس المؤتمر درع المؤتمر للفريق اسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس والمحاسب عاطف جرجس مدير إدارة للخدمات الطبية بهيئة قناة السويس.

ويتناول المؤتمر عدداً من القضايا الطبية الهامة المتعلقة بطب القلب، وذلك من خلال 6 جلسات علمية رئيسية يتخللها مجموعة من المحاضرات المتخصصة وورش العمل، بخلاف الجلسة الافتتاحية. تركز جلسات المؤتمر على مناقشة أبرز المستجدات فى مجال طب القلب والأوعية الدموية، حيث تهتم الجلسة الأولى بطرق وآليات الوقاية من أمراض القلب، فيما تناقش الجلسة الثانية كل ما هو جديد فى علاج ضغط الدم المرتفع، كما تهدف الجلسة الثالثة لإحداث التكامل مع منظومة المؤتمرات الطبية ذات الصلة فى مجال التخصص وذلك من خلال مناقشة نتائج وتوصيات مؤتمر الإسكندرية للقلب، وتتناول الجلسة الرابعة أعراض قصور وظائف عضلة القلب وكيفية التعامل مع حالات الفشل القلبى الحاد.

وتطبيقاً لمبدأ التفاعلية فى المؤتمرات العلمية استهدفت الجلسة الخامسة مناقشة مجموعة من الحالات المعقدة التى تم تسجيلها لحالات قسطرة على شرايين القلب بوحدة قسطرة القلب بمستشفى هيئة قناة السويس، فيما تتطرق الجلسة السادسة لأهمية الكشف المبكر لخلل وظائف البطين الأيسر للقلب فى مسيرة العلاج.

كما يلقى المؤتمر الضوء على عدد من الطروحات العلمية المتخصصة مثل تطبيقات استخدام علوم النانو فى علاج أمراض القلب، ودور الصيدلة الإكلينيكية والتعاون مع مقدمى الخدمة الطبية من أجل الوصول لنتائج أفضل لصالح مرضى القلب خلال رحلة العلاج، ودور مركز معلومات الدواء المصرى فى أمراض القلب، كما يضم المؤتمر عدد من ورش العمل المتخصصة مثل طب القلب الرياضي، ودورة للتدريب على المستوى الأساسى للإنعاش القلبى الرئوى، وإجراء محاكاة لقسطرة الشرايين التاجية للقلب ومحاكاة للقسطرة التشخيصية للشرايين الطرفية.



















































