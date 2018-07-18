صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

أ ف ب

انطلقت أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا، اليوم الثلاثاء، وكان الرئيس الإريترى إيسايس أفورقى، اليوم الإثنين، فتح سفارة بلاده فى إثيوبيا، التى بقيت مقفلة طوال 20 عاما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المتجاورين فى القرن الإفريقى.

وبإعادة فتح هذه السفارة فى أديس ابابا، تنتهى زيارة رسمية استمرت ثلاثة ايام للرئيس الإريترى إلى أثيوبيا، لترسيخ وقف الأعمال العدائية بين البلدين.