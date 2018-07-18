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صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:36 ص
صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا رئيس وزراء أثيوبيا ورئيس أريتريا
أ ف ب
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انطلقت أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا، اليوم الثلاثاء، وكان الرئيس الإريترى إيسايس أفورقى، اليوم الإثنين، فتح سفارة بلاده فى إثيوبيا، التى بقيت مقفلة طوال 20 عاما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المتجاورين فى القرن الإفريقى.

وبإعادة فتح هذه السفارة فى أديس ابابا، تنتهى زيارة رسمية استمرت ثلاثة ايام للرئيس الإريترى إلى أثيوبيا، لترسيخ وقف الأعمال العدائية بين البلدين.
 
أول رحلة بين إثيوبيا وإريتريا منذ 20 عاما
أول رحلة بين إثيوبيا وإريتريا منذ 20 عاما

جواز سفر وتأشيرة دخول
جواز سفر وتأشيرة دخول

ركاب
ركاب

طاقم طائرة أول رحلة بين إثيوبيا وإريتريا
طاقم طائرة أول رحلة بين إثيوبيا وإريتريا

 


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