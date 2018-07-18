صور.. إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بمركز طهطا فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة فورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بناحية المركز، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

وأوضح حسام محمدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأسفرت عن إزالة فورية لحالة تعدى فى المهد ببندر طهطا، باستخدام معدات الوحدة، وبحضور إدارة العمليات والأزمات، ومسئول قانون 119، وحماية الأراضى والتفتيش المالى والإدارى، وجارى أعمال المتابعة بصفة دورية ورصد التعديات وإزالتها فورا .

وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها، من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف.

ومن جانبه أوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة جهينة فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة نظافة مكبرة ناحية قرية الطليحات باستخدام معدات الوحدة المحلية والوحدات القروية، وأسفرت الحملة عن رفع 50 طن من المخلفات والأتربة من هويس الطليحات ومقلب نزة المحزمين، كما تم القيام بأعمال النظافة وتوسعة وتمهيد طريق الطليحات جهينة، والطليحات نزلة على، والطليحات نجع إدريس حتى القبيصات وطريق المره بنزة البحرية وبجوار المدرسة الإبتدائية نجع عبدالصمد ، ومدخل نزه الدقيشية من ناحية الترعة السوهاجية، كما تم صيانة وتركيب جلوبات ولمبات مدخل قرية الطليحات، وتركيب 75 كشاف كهرباء بطريق الطليحات جهينة وطريق الهيش ، وجارى متابعة الحملات بصفة مستمرة داخل جميع القرى .



ازالة فورية بطهطا



ازالة فورية بطهطا



ازالة فورية بطهطا



ازالة فورية بطهطا



ازالة فورية بطهطا



ازالة فورية بطهطا



رفع قمامة وتركيب كشافات الانارة بجهينة



رفع قمامة وتركيب كشافات الانارة بجهينة



رفع قمامة وتركيب كشافات الانارة بجهينة



رفع قمامة وتركيب كشافات الانارة بجهينة



رفع قمامة وتركيب كشافات الانارة بجهينة



رفع قمامة وتركيب كشافات الانارة بجهينة



رفع قمامة وتركيب كشافات الانارة بجهينة